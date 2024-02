Si bien su futuro en el ring sigue siendo incierto debido a una grave lesión en el cuello, el ex campeón WWE, Big E, ha asumido algunos roles no relacionados con la lucha libre para la compañía, ya sea como embajador de la marca, cazatalentos, y recientemente se estrenó como panelista cuando estuvo en el evento del lanzamiento de WrestleMania 40 junto a Michael Cole, Pat McAfee y CM Punk, mismo que emanó del T-Mobile Arena en Las Vegas.

► Big E estuvo en el evento de lanzamiento de WrestleMania 40

Big E estuvo en el último episodio de WWE The Bump, y contó con detalle cómo vivió su experiencia ejerciendo el rol de panelista.

«Eso fue especial, y fue la primera vez que participé en un panel. Y sigo diciendo que el listón está demasiado alto. Eso es demasiado alto: tener a The Rock allí, estar en Las Vegas durante la semana del Super Bowl, que esa historia se desarrolle como lo hizo. La multitud que estaba también es increíble, y me dan escalofríos sólo de pensarlo. A menudo tienes una cierta idea de cómo va a ser una conferencia de prensa. Pensé que sería bastante formulado, pero, sinceramente, me dejó alucinado. Fue especial. La atmósfera allí era especial. Me alegré de poder ser parte de ello. Y de estar en un panel con tantas personas talentosas también. Tuvimos una gran relación también con Pat, con Punk, con Michael Cole, es simplemente increíble. Me refiero a él como el armador. La forma en que es capaz de servirnos a todos, de hacernos lucir lo mejor que podemos fue increíble».