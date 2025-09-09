Cómo ver WWE x AAA Worlds Collide: Las Vegas

El pasado 7 de junio, Worlds Collide marcó el inicio de la nueva era de AAA, tras el anuncio de su adquisición por parte de WWE. Este próximo viernes 12 de septiembre, una segunda entrega del evento marcará definitivamente el inicio de AAA bajo control de WWE, desde el Cox Pavillion en el Thomas & Mack Center de Las Vegas (Nevada, EEUU).

A continuación, todo lo que deben saber sobre WWE x AAA Worlds Collide: Las Vegas resumido en tres puntos clave: horarios por país, luchas anunciadas y medios de seguimiento. Sin olvidar que SUPERLUCHAS les ofrecerá en directo la mejor cobertura del show.

► Horarios por país

Ciudad de México (México) – 8:00 PM

Madrid (España) – 4:00 AM

Santiago (Chile) – 10:00 PM

Buenos Aires (Argentina) – 11:00 PM

Bogotá (Colombia) – 9:00 PM

Asunción (Paraguay) – 11:00 PM

Belmopán (Belice) – 8:00 PM

Caracas (Venezuela) – 10:00 PM

Ciudad de Guatemala (Guatemala) – 8:00 PM

Ciudad de Panamá (Panamá) – 9:00 PM

La Habana (Cuba) – 10:00 PM

La Paz (Bolivia) – 10:00 PM

Lima (Perú) – 9:00 PM

Managua (Nicaragua) – 8:00 PM

Montevideo (Uruguay) – 11:00 PM

Nueva York (Estados Unidos) – 10:00 PM

Quito (Ecuador) – 9:00 PM

San José (Costa Rica) – 8:00 PM

San Juan (Puerto Rico) – 10:00 PM

San Salvador (El Salvador) – 8:00 PM

Santo Domingo (República Dominicana) – 10:00 PM

Tegucigalpa (Honduras) – 8:00 PM

