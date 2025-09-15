Cómo ver WWE Wrestlepalooza

En lo que será su undécimo evento premium del elenco principal durante 2025, WWE presenta este próximo sábado 20 de septiembre Wrestlepalooza, desde el Gainbridge Fieldhouse de Indianápolis (Indiana, EEUU).
A continuación, todo lo que deben saber sobre WWE Wrestlepalooza resumido en tres puntos clave: horarios por país, luchas anunciadas y medios de seguimiento. Sin olvidar que SUPERLUCHAS les ofrecerá en directo la mejor cobertura del show.
► Horarios por país
Ciudad de México (México) – 5:00 PM
Madrid (España) – 1:00 AM
Santiago (Chile) – 8:00 PM
Buenos Aires (Argentina) – 8:00 PM
Bogotá (Colombia) – 6:00 PM
Asunción (Paraguay) – 8:00 PM
Belmopán (Belice) – 5:00 PM
Caracas (Venezuela) – 7:00 PM
Ciudad de Guatemala (Guatemala) – 5:00 PM
Ciudad de Panamá (Panamá) – 6:00 PM
La Habana (Cuba) – 7:00 PM
La Paz (Bolivia) – 7:00 PM
Lima (Perú) – 6:00 PM
Managua (Nicaragua) – 5:00 PM
Montevideo (Uruguay) – 8:00 PM
Nueva York (Estados Unidos) – 7:00 PM
Quito (Ecuador) – 6:00 PM
San José (Costa Rica) – 5:00 PM
San Juan (Puerto Rico) – 7:00 PM
San Salvador (El Salvador) – 5:00 PM
Santo Domingo (República Dominicana) – 7:00 PM
Tegucigalpa (Honduras) – 5:00 PM
► Luchas anunciadas
- John Cena vs. Brock Lesnar
- CAMPEONATO INDISCUTIBLE WWE: Cody Rhodes (c) vs. Drew McIntyre
- CAMPEONATO MUNDIAL FEMENIL WWE (VACANTE): IYO SKY vs. Stephanie Vaquer
- AJ Lee y CM Punk vs. Becky Lynch y Seth Rollins
- The Usos vs. The Vision (Bron Breakker y Bronson Reed)
► Medios de seguimiento
- ESPN (EEUU), Netflix (resto del mundo)