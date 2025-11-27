Cómo ver WWE Survivor Series: WarGames 2025

En lo que será su decimotercer evento premium del elenco principal durante 2025, WWE presenta la trigesimonovena edición de este próximo sábado 29 de noviembre, desde el Petco Park de San Diego (California, EEUU).
A continuación, todo lo que deben saber sobre Survivor Series: WarGames 2025 resumido en tres puntos clave: horarios por país, luchas anunciadas y medios de seguimiento. Sin olvidar que SUPERLUCHAS les ofrecerá en directo la mejor cobertura del show.
► Horarios por país
Ciudad de México (México) – 6:00 PM
Madrid (España) – 1:00 AM
Santiago (Chile) – 9:00 PM
Buenos Aires (Argentina) – 9:00 PM
Bogotá (Colombia) – 7:00 PM
Asunción (Paraguay) – 9:00 PM
Belmopán (Belice) – 6:00 PM
Caracas (Venezuela) – 8:00 PM
Ciudad de Guatemala (Guatemala) – 6:00 PM
Ciudad de Panamá (Panamá) – 7:00 PM
La Habana (Cuba) – 7:00 PM
La Paz (Bolivia) – 8:00 PM
Lima (Perú) – 7:00 PM
Managua (Nicaragua) – 6:00 PM
Montevideo (Uruguay) – 9:00 PM
Nueva York (Estados Unidos) – 7:00 PM
Quito (Ecuador) – 7:00 PM
San José (Costa Rica) – 6:00 PM
San Juan (Puerto Rico) – 8:00 PM
San Salvador (El Salvador) – 6:00 PM
Santo Domingo (República Dominicana) – 8:00 PM
Tegucigalpa (Honduras) – 6:00 PM
► Luchas anunciadas
- WARGAMES VARONIL: Cody Rhodes, CM Punk, Roman Reigns y The Usos vs. Brock Lesnar, Drew McIntyre, Bron Breakker, Bronson Reed y Logan Paul
- WARGAMES FEMENIL: Rhea Ripley, AJ Lee, IYO SKY, Charlotte Flair y Alexa Bliss vs. Asuka, Becky Lynch, Kairi Sane, Nia Jax y Lash Legend
- CAMPEONATO MUNDIAL FEMENIL WWE: Stephanie Vaquer (c) vs. Nikki Bella
- CAMPEONATO INTERCONTINENTAL WWE: John Cena (c) vs. Dominik Mysterio
► Medios de seguimiento
- ESPN (EEUU), Netflix (resto del mundo)