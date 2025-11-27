Cómo ver WWE Survivor Series: WarGames 2025

En lo que será su decimotercer evento premium del elenco principal durante 2025, WWE presenta la trigesimonovena edición de  este próximo sábado 29 de noviembre, desde el Petco Park de San Diego (California, EEUU). 

A continuación, todo lo que deben saber sobre Survivor Series: WarGames 2025 resumido en tres puntos clave: horarios por país, luchas anunciadas y medios de seguimiento. Sin olvidar que SUPERLUCHAS les ofrecerá en directo la mejor cobertura del show.

► Horarios por país

Ciudad de México (México) – 6:00 PM
Madrid (España) – 1:00 AM
Santiago (Chile) – 9:00 PM
Buenos Aires (Argentina) – 9:00 PM
Bogotá (Colombia) – 7:00 PM

Asunción (Paraguay) – 9:00 PM
Belmopán (Belice) – 6:00 PM
Caracas (Venezuela) – 8:00 PM
Ciudad de Guatemala (Guatemala) – 6:00 PM
Ciudad de Panamá (Panamá) – 7:00 PM
La Habana (Cuba) – 7:00 PM
La Paz (Bolivia) – 8:00 PM
Lima (Perú) – 7:00 PM
Managua (Nicaragua) – 6:00 PM
Montevideo (Uruguay) – 9:00 PM
Nueva York (Estados Unidos) – 7:00 PM
Quito (Ecuador) – 7:00 PM
San José (Costa Rica) – 6:00 PM
San Juan (Puerto Rico) – 8:00 PM
San Salvador (El Salvador) – 6:00 PM
Santo Domingo (República Dominicana) – 8:00 PM
Tegucigalpa (Honduras) – 6:00 PM

 

 

► Luchas anunciadas

WWE Survivor Series
© World Wrestling Entertainment

 

 

► Medios de seguimiento

  • ESPN (EEUU), Netflix (resto del mundo)
