Cómo ver WWE NXT Vengeance Day 2026

WWE, a través de su marca secundaria, NXT, celebra este sábado 7 de marzo su tercer «premium live event» de 2026, la sexta edición de Vengeance Day, desde su Performance Center en Orlando (Florida, EEUU).
A continuación, todo lo que deben saber sobre WWE NXT Vengeance Day 2026 resumido en tres puntos clave: horarios por país, luchas anunciadas y medios de seguimiento. Sin olvidar que SUPERLUCHAS les ofrecerá en directo la mejor cobertura del show.
► Horarios por país
Ciudad de México (México) – 6:00 PM
Madrid (España) – 1:00 AM
Santiago (Chile) – 9:00 PM
Buenos Aires (Argentina) – 9:00 PM
Bogotá (Colombia) – 7:00 PM
Asunción (Paraguay) – 9:00 PM
Belmopán (Belice) – 6:00 PM
Caracas (Venezuela) – 8:00 PM
Ciudad de Guatemala (Guatemala) – 6:00 PM
Ciudad de Panamá (Panamá) – 7:00 PM
La Habana (Cuba) – 7:00 PM
La Paz (Bolivia) – 8:00 PM
Lima (Perú) – 7:00 PM
Managua (Nicaragua) – 6:00 PM
Montevideo (Uruguay) – 9:00 PM
Nueva York (Estados Unidos) – 7:00 PM
Quito (Ecuador) – 7:00 PM
San José (Costa Rica) – 6:00 PM
San Juan (Puerto Rico) – 8:00 PM
San Salvador (El Salvador) – 6:00 PM
Santo Domingo (República Dominicana) – 8:00 PM
Tegucigalpa (Honduras) – 6:00 PM
► Luchas anunciadas
- CAMPEONATO NXT: Joe Hendry (c) vs. Ricky Saints
- CAMPEONATO FEMENIL NORTEAMERICANO NXT: Izzi Dame (c) vs. Tatum Paxley
- NXT UNDERGROUND MATCH: Lola Vice vs. Kelani Jordan
- Blake Monroe vs. Jaida Parker
► Medios de seguimiento
- Peacock (EEUU), Netflix (resto del mundo)