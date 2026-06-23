Cómo ver WWE NXT The Great American Bash 2026

Tercer especial de la marca NXT en 2026, WWE presenta este domingo 28 de junio nueva entrega de The Great American Bash, desde su Performance Center de Orlando (Florida).
A continuación, todo lo que deben saber sobre WWE NXT The Great American Bash 2026 resumido en tres puntos clave: horarios por país, luchas anunciadas y medios de seguimiento. Sin olvidar que SUPERLUCHAS les ofrecerá en directo la mejor cobertura del show.
► Horarios por país
Ciudad de México (México) – 5 PM
Madrid (España) – 1 AM
Santiago (Chile) – 7 PM
Buenos Aires (Argentina) – 8 PM
Bogotá (Colombia) – 6 PM
Asunción (Paraguay) – 8 PM
Belmopán (Belice) – 5 PM
Caracas (Venezuela) – 7 PM
Ciudad de Guatemala (Guatemala) – 5 PM
Ciudad de Panamá (Panamá) – 6 PM
La Habana (Cuba) – 7 PM
La Paz (Bolivia) – 7 PM
Lima (Perú) – 6 PM
Managua (Nicaragua) – 5 PM
Montevideo (Uruguay) – 8 PM
Nueva York (Estados Unidos) – 7 PM
Quito (Ecuador) – 6 PM
San José (Costa Rica) – 5 PM
San Juan (Puerto Rico) – 7 PM
San Salvador (El Salvador) – 5 PM
Santo Domingo (República Dominicana) – 7 PM
Tegucigalpa (Honduras) – 5 PM
► Luchas anunciadas
- CAMPEONATO NXT: Tony D’Angelo (c) vs. Naraku
- CAMPEONATO FEMENIL NXT: Lola Vice (c) vs. Kendal Grey
- CAMPEONATO NORTEAMERICANO NXT: Myles Borne (c) vs. Tavion Heights
- CAMPEONATO FEMENIL WWE SPEED: Wren Sinclair (c) vs. Arianna Grace o Izzi Dame
- Saquon Shugars vs. Dion Lennox
► Medios de seguimiento
- The CW y ESPN Unlimited (EEUU), Netflix (globalmente)