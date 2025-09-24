Cómo ver WWE NXT No Mercy 2025

Sexto evento premium de WWE NXT en lo que llevamos de 2025, No Mercy tendrá lugar este sábado 27 de septiembre desde el FTL War Memorial en Fort Lauderdale (Florida, EEUU).
A continuación, todo lo que deben saber sobre WWE NXT No Mercy 2025, resumido en tres puntos clave: horarios por país, luchas anunciadas y medios de seguimiento. Sin olvidar que SUPERLUCHAS les dará debida cuenta de los resultados del show.
► Horarios por país
Ciudad de México (México) – 5:00 PM
Madrid (España) – 1:00 AM
Santiago (Chile) – 8:00 PM
Buenos Aires (Argentina) – 8:00 PM
Bogotá (Colombia) – 6:00 PM
Asunción (Paraguay) – 8:00 PM
Belmopán (Belice) – 5:00 PM
Caracas (Venezuela) – 7:00 PM
Ciudad de Guatemala (Guatemala) – 5:00 PM
Ciudad de Panamá (Panamá) – 6:00 PM
La Habana (Cuba) – 7:00 PM
La Paz (Bolivia) – 7:00 PM
Lima (Perú) – 6:00 PM
Managua (Nicaragua) – 5:00 PM
Montevideo (Uruguay) – 8:00 PM
Nueva York (Estados Unidos) – 7:00 PM
Quito (Ecuador) – 6:00 PM
San José (Costa Rica) – 5:00 PM
San Juan (Puerto Rico) – 7:00 PM
San Salvador (El Salvador) – 5:00 PM
Santo Domingo (República Dominicana) – 7:00 PM
Tegucigalpa (Honduras) – 5:00 PM
► Luchas anunciadas
- CAMPEONATO NXT: Oba Femi (c) vs. Ricky Saints
- CAMPEONATO FEMENIL NXT: Jacy Jayne (c) vs. Lola Vice
- CAMPEONATO NORTEAMERICANO NXT: Ethan Page (c) vs. Tavion Heights
- CAMPEONATO FEMENIL SPEED: Sol Ruca (c) vs. Lainey Reid
- LUCHA CON ARMAS EN JAULA DE ACERO: Jordynne Grace vs. Blake Monroe
- Je’Von Evans vs. Josh Briggs
► Medios de seguimiento
- Peacock (EEUU), Netflix (resto del mundo)