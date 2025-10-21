Cómo ver WWE NXT Halloween Havoc 2025

WWE celebrará el séptimo evento premium de NXT en lo que llevamos de 2025, Halloween Havoc, previsto para este sábado 25 de octubre desde el Findlay Toyota Center en Prescott Valley (Arizona, EEUU).
A continuación, todo lo que deben saber sobre WWE NXT Halloween Havoc 2025 resumido en tres puntos clave: horarios por país, luchas anunciadas y medios de seguimiento. Sin olvidar que SUPERLUCHAS les ofrecerá en directo la mejor cobertura del show.
► Horarios por país
Ciudad de México (México) – 4:00 PM
Madrid (España) – 12:00 AM
Santiago (Chile) – 7:00 PM
Buenos Aires (Argentina) – 7:00 PM
Bogotá (Colombia) – 5:00 PM
Asunción (Paraguay) – 7:00 PM
Belmopán (Belice) – 4:00 PM
Caracas (Venezuela) – 6:00 PM
Ciudad de Guatemala (Guatemala) – 4:00 PM
Ciudad de Panamá (Panamá) – 5:00 PM
La Habana (Cuba) – 6:00 PM
La Paz (Bolivia) – 6:00 PM
Lima (Perú) – 5:00 PM
Managua (Nicaragua) – 4:00 PM
Montevideo (Uruguay) – 7:00 PM
Nueva York (Estados Unidos) – 6:00 PM
Quito (Ecuador) – 5:00 PM
San José (Costa Rica) – 4:00 PM
San Juan (Puerto Rico) – 6:00 PM
San Salvador (El Salvador) – 4:00 PM
Santo Domingo (República Dominicana) – 6:00 PM
Tegucigalpa (Honduras) – 4:00 PM
► Cartel
- CAMPEONATO NXT: Ricky Saints (c) vs. Trick Williams
CAMPEONATO FEMENIL NXT: Jacy Jayne (c) vs. Tatum Paxley
- CAMPEONATO NORTEAMERICANO NXT, DAY OF THE DEAD MATCH: Ethan Page (c) vs. El Hijo de Dr. Wagner Jr.
- CAMPEONATO FEMENIL NORTEAMERICANO NXT: Sol Ruca (c) vs. Blake Monroe
- The Hardy Boyz vs. DarkState (Dion Lennox y Osiris Griffin)
► Medios de seguimiento
- Netflix
- Peacock (EEUU)