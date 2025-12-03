Cómo ver WWE NXT Deadline 2025

WWE celebrará el octavo evento premium de NXT en lo que llevamos de 2025, Deadline, previsto para este sábado 6 de diciembre desde el Boeing Center en el Tech Port de San Antonio (Texas, EEUU).
A continuación, todo lo que deben saber sobre WWE NXT Deadline 2025 resumido en tres puntos clave: horarios por país, luchas anunciadas y medios de seguimiento. Sin olvidar que SUPERLUCHAS les ofrecerá en directo la mejor cobertura del show.
► Horarios por país
Ciudad de México (México) – 6:00 PM
Madrid (España) – 1:00 AM
Santiago (Chile) – 9:00 PM
Buenos Aires (Argentina) – 9:00 PM
Bogotá (Colombia) – 7:00 PM
Asunción (Paraguay) – 9:00 PM
Belmopán (Belice) – 6:00 PM
Caracas (Venezuela) – 8:00 PM
Ciudad de Guatemala (Guatemala) – 6:00 PM
Ciudad de Panamá (Panamá) – 7:00 PM
La Habana (Cuba) – 7:00 PM
La Paz (Bolivia) – 8:00 PM
Lima (Perú) – 7:00 PM
Managua (Nicaragua) – 6:00 PM
Montevideo (Uruguay) – 9:00 PM
Nueva York (Estados Unidos) – 7:00 PM
Quito (Ecuador) – 7:00 PM
San José (Costa Rica) – 6:00 PM
San Juan (Puerto Rico) – 8:00 PM
San Salvador (El Salvador) – 6:00 PM
Santo Domingo (República Dominicana) – 8:00 PM
Tegucigalpa (Honduras) – 6:00 PM
► Luchas anunciadas
- CAMPEONATO NXT: Ricky Saints (c) vs. Oba Femi
- CAMPEONATO NORTEAMERICANO NXT: Ethan Page (c) vs. Mr. Iguana
- IRON SURVIVOR CHALLENGE VARONIL POR UNA OPORTUNIDAD AL CAMPEONATO NXT EN NEW YEAR’S EVIL: Joe Hendry vs. Leon Slater vs. Je’Von Evans vs. Myles Borne vs. Dion Lennox
- IRON SURVIVOR CHALLENGE FEMENIL POR UNA OPORTUNIDAD AL CAMPEONATO FEMENIL NXT EN NEW YEAR’S EVIL: Jordynne Grace vs. Lola Vice vs. Kelani Jordan vs. Sol Ruca vs. Kendal Grey
- Tatum Paxley vs. Izzi Dame
► Medios de seguimiento
- Netflix
- Peacock (EEUU)