Cómo ver WWE Crown Jewel Perth

En lo que será su duodécimo evento premium del elenco principal durante 2025, WWE presenta Crown Jewel Perth este próximo sábado 11 de octubre, desde la RAC Arena de Perth (Australia).

A continuación, todo lo que deben saber sobre Crown Jewel Perth resumido en tres puntos clave: horarios por país, luchas anunciadas y medios de seguimiento. Sin olvidar que SUPERLUCHAS les ofrecerá en directo la mejor cobertura del show.

► Horarios por país

Ciudad de México (México) – 6:00 AM

Madrid (España) – 2:00 PM

Santiago (Chile) – 9:00 AM

Buenos Aires (Argentina) – 9:00 AM

Bogotá (Colombia) – 7:00 AM

Asunción (Paraguay) – 9:00 AM

Belmopán (Belice) – 6:00 AM

Caracas (Venezuela) – 8:00 AM

Ciudad de Guatemala (Guatemala) – 6:00 AM

Ciudad de Panamá (Panamá) – 7:00 AM

La Habana (Cuba) – 8:00 AM

La Paz (Bolivia) – 8:00 AM

Lima (Perú) – 7:00 AM

Managua (Nicaragua) – 6:00 AM

Montevideo (Uruguay) – 9:00 AM

Nueva York (Estados Unidos) – 8:00 AM

Quito (Ecuador) – 7:00 AM

San José (Costa Rica) – 6:00 AM

San Juan (Puerto Rico) – 8:00 AM

San Salvador (El Salvador) – 6:00 AM

Santo Domingo (República Dominicana) – 8:00 AM

Tegucigalpa (Honduras) – 6:00 AM

► Luchas anunciadas

► Medios de seguimiento

ESPN (EEUU), Netflix (resto del mundo)