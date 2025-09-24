Cómo ver TNA Victory Road 2025

En su noveno especial de 2025, TNA celebra este viernes 26 de septiembre, desde el Expo Centre de Edmonton (Alberta, Canadá), la decimonovena entrega de su especial Victory Road.
A continuación, todo lo que deben saber sobre TNA Victory Road 2025, resumido en tres puntos clave: horarios por país, luchas anunciadas y medios de seguimiento. Sin olvidar que SUPERLUCHAS les dará debida cuenta de los resultados del show.
► Horarios por país
(Countdown To Victory Road)
Ciudad de México (México) – 6:30 PM
Madrid (España) – 2:30 AM
Santiago (Chile) – 9:30 PM
Buenos Aires (Argentina) – 9:30 PM
Bogotá (Colombia) – 7:30 PM
Asunción (Paraguay) – 9:30 PM
Belmopán (Belice) – 6:30 PM
Caracas (Venezuela) – 8:30 PM
Ciudad de Guatemala (Guatemala) – 6:30 PM
Ciudad de Panamá (Panamá) – 7:30 PM
La Habana (Cuba) – 8:30 PM
La Paz (Bolivia) – 8:30 PM
Lima (Perú) – 7:30 PM
Managua (Nicaragua) – 6:30 PM
Montevideo (Uruguay) – 9:30 PM
Nueva York (Estados Unidos) – 8:30 PM
Quito (Ecuador) – 7:30 PM
San José (Costa Rica) – 6:30 PM
San Juan (Puerto Rico) – 8:30 PM
San Salvador (El Salvador) – 6:30 PM
Santo Domingo (República Dominicana) – 8:30 PM
Tegucigalpa (Honduras) – 6:30 PM
(Show principal)
Ciudad de México (México) – 7:00 PM
Madrid (España) – 3:00 AM
Santiago (Chile) – 10:00 PM
Buenos Aires (Argentina) – 10:00 PM
Bogotá (Colombia) – 8:00 PM
Asunción (Paraguay) – 10:00 PM
Belmopán (Belice) – 7:00 PM
Caracas (Venezuela) – 9:00 PM
Ciudad de Guatemala (Guatemala) – 7:00 PM
Ciudad de Panamá (Panamá) – 8:00 PM
La Habana (Cuba) – 9:00 PM
La Paz (Bolivia) – 9:00 PM
Lima (Perú) – 8:00 PM
Managua (Nicaragua) – 7:00 PM
Montevideo (Uruguay) – 10:00 PM
Nueva York (Estados Unidos) – 9:00 PM
Quito (Ecuador) – 8:00 PM
San José (Costa Rica) – 7:00 PM
San Juan (Puerto Rico) – 9:00 PM
San Salvador (El Salvador) – 7:00 PM
Santo Domingo (República Dominicana) – 9:00 PM
Tegucigalpa (Honduras) – 7:00 PM
► Luchas anunciadas
- CAMPEONATO MUNDIAL KNOCKOUTS: Ash By Elegance (c) vs. Masha Slamovich
- CAMPEONATO DE LA DIVISIÓN X: Leon Slater (c) vs. Myron Reed
- CAMPEONATO INTERNACIONAL TNA: Steve Maclin (c) vs. Frankie Kazarian
- CAMPEONATO MUNDIAL DE PAREJAS KNOCKOUTS: The Elegance Brand (Heather y M By Elegance) (c) vs. The IInspiration (Cassie Lee y Jessie McKay)
- Moose vs. Mustafa Ali
► Medios de seguimiento
- Countdown to Victory Road: TNA+, YouTube, TrillerTV, Sportsnet 360, Claro Sports
- Show principal: TNA+, TrillerTV, PPV.COM, Claro Sports