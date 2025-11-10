Cómo ver TNA Turning Point 2025

Un mes después de Bound For Glory, TNA tiene en agenda este viernes 14 de noviembre la vigésima edición de Turning Point, su undécimo especial de 2025, desde la Full Sail University de Orlando (Florida, EEUU).

A continuación, todo lo que deben saber sobre Turning Point 2025, resumido en tres puntos clave: horarios por país, luchas anunciadas y medios de seguimiento. Sin olvidar que SUPERLUCHAS les dará debida cuenta de los resultados del show.

► Horarios por país

(Countdown To Turning Point)

Ciudad de México (México) – 5:30 PM

Madrid (España) – 12:30 AM

Santiago (Chile) – 8:30 PM

Buenos Aires (Argentina) – 8:30 PM

Bogotá (Colombia) – 6:30 PM

Asunción (Paraguay) – 8:30 PM

Belmopán (Belice) – 5:30 PM

Caracas (Venezuela) – 7:30 PM

Ciudad de Guatemala (Guatemala) – 5:30 PM

Ciudad de Panamá (Panamá) – 6:30 PM

La Habana (Cuba) – 7:30 PM

La Paz (Bolivia) – 7:30 PM

Lima (Perú) – 6:30 PM

Managua (Nicaragua) – 5:30 PM

Montevideo (Uruguay) – 8:30 PM

Nueva York (Estados Unidos) – 7:30 PM

Quito (Ecuador) – 6:30 PM

San José (Costa Rica) – 5:30 PM

San Juan (Puerto Rico) – 7:30 PM

San Salvador (El Salvador) – 5:30 PM

Santo Domingo (República Dominicana) – 7:30 PM

Tegucigalpa (Honduras) – 5:30 PM

(Show principal)

Ciudad de México (México) – 6:00 PM

Madrid (España) – 1:00 AM

Santiago (Chile) – 9:00 PM

Buenos Aires (Argentina) – 9:00 PM

Bogotá (Colombia) – 7:00 PM

Asunción (Paraguay) – 9:00 PM

Belmopán (Belice) – 6:00 PM

Caracas (Venezuela) – 8:00 PM

Ciudad de Guatemala (Guatemala) – 6:00 PM

Ciudad de Panamá (Panamá) – 7:00 PM

La Habana (Cuba) – 8:00 PM

La Paz (Bolivia) – 8:00 PM

Lima (Perú) – 7:00 PM

Managua (Nicaragua) – 6:00 PM

Montevideo (Uruguay) – 9:00 PM

Nueva York (Estados Unidos) – 8:00 PM

Quito (Ecuador) – 7:00 PM

San José (Costa Rica) – 6:00 PM

San Juan (Puerto Rico) – 8:00 PM

San Salvador (El Salvador) – 6:00 PM

Santo Domingo (República Dominicana) – 8:00 PM

Tegucigalpa (Honduras) – 6:00 PM

► Cartel

(Ninguna lucha anunciada por el momento)

► Medios de seguimiento

Countdown To Turning Point: TNA+, Redes sociales de TNA

Show principal: TNA+, TrillerTV, PPV.COM, Claro Sports