Cómo ver TNA Sacrifice 2026

Antes de que concluya el mes de marzo, este próximo viernes 27, desde el Alario Center en Westwego (Louisiana, EEUU), TNA celebra su tercer especial del 2026, Sacrifice, decimoséptima edición de esta tradicional cita.
A continuación, todo lo que deben saber sobre TNA Sacrifice 2026 resumido en tres puntos clave: horarios por país, luchas anunciadas y medios de seguimiento. Sin olvidar que SUPERLUCHAS les ofrecerá en directo la mejor cobertura del show.
► Horarios por país
Ciudad de México (México) – 6:00 PM
Madrid (España) – 1:00 AM
Santiago (Chile) – 9:00 PM
Buenos Aires (Argentina) – 9:00 PM
Bogotá (Colombia) – 7:00 PM
Asunción (Paraguay) – 9:00 PM
Belmopán (Belice) – 6:00 PM
Caracas (Venezuela) – 8:00 PM
Ciudad de Guatemala (Guatemala) – 6:00 PM
Ciudad de Panamá (Panamá) – 7:00 PM
La Habana (Cuba) – 8:00 PM
La Paz (Bolivia) – 8:00 PM
Lima (Perú) – 7:00 PM
Managua (Nicaragua) – 6:00 PM
Montevideo (Uruguay) – 9:00 PM
Nueva York (Estados Unidos) – 8:00 PM
Quito (Ecuador) – 7:00 PM
San José (Costa Rica) – 6:00 PM
San Juan (Puerto Rico) – 8:00 PM
San Salvador (El Salvador) – 6:00 PM
Santo Domingo (República Dominicana) – 8:00 PM
Tegucigalpa (Honduras) – 6:00 PM
[COUNTDOWN TO SACRIFICE]
Ciudad de México (México) – 5:30 PM
Madrid (España) – 12:30 AM
Santiago (Chile) – 8:30 PM
Buenos Aires (Argentina) – 8:30 PM
Bogotá (Colombia) – 6:30 PM
Asunción (Paraguay) – 8:30 PM
Belmopán (Belice) – 5:30 PM
Caracas (Venezuela) – 7:30 PM
Ciudad de Guatemala (Guatemala) – 5:30 PM
Ciudad de Panamá (Panamá) – 6:30 PM
La Habana (Cuba) – 7:30 PM
La Paz (Bolivia) – 7:30 PM
Lima (Perú) – 6:30 PM
Managua (Nicaragua) – 5:30 PM
Montevideo (Uruguay) – 8:30 PM
Nueva York (Estados Unidos) – 7:30 PM
Quito (Ecuador) – 6:30 PM
San José (Costa Rica) – 5:30 PM
San Juan (Puerto Rico) – 7:30 PM
San Salvador (El Salvador) – 5:30 PM
Santo Domingo (República Dominicana) – 7:30 PM
Tegucigalpa (Honduras) – 5:30 PM
► Cartel
- CAMPEONATO MUNDIAL TNA: Mike Santana (c) vs. Steve Maclin
- CAMPEONATO MUNDIAL KNOCKOUTS TNA, LUCHA A TRES BANDAS: Arianna Grace (c) vs. Dani Luna vs. Léi Yǐng Lee
- CAMPEONATO DE LA DIVISIÓN X: Leon Slater (c) vs. Eric Young
- Moose vs. Eddie Edwards
- Order 4 (Mustafa Ali y Tasha Steelz) vs. Trey Miguel y Jada Stone
- Elijah y The Home Town Man vs. Frankie Kazarian y AJ Francis
- Mara Sadè vs. Elayna Black
► Medios de seguimiento
- TNA+, TrillerTV, Claro Sports
- Countdown To Sacrifice: TNA+, Redes sociales de TNA