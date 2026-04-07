Cómo ver TNA Rebellion 2026

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Cuarto mes del 2026 y cuarto especial de TNA en lo que llevamos de año. Una nueva edición de Rebellion, la octava, llega este próximo sábado 11 de abril, desde el Wolstein Center de Cleveland (Ohio, EEUU). 

A continuación, todo lo que deben saber sobre TNA Rebellion 2026 resumido en tres puntos clave: horarios por país, luchas anunciadas y medios de seguimiento. Sin olvidar que SUPERLUCHAS les ofrecerá en directo la mejor cobertura del show.

tnawrestling.com

 

 

► Horarios por país

Ciudad de México (México) – 6:00 PM
Madrid (España) – 2:00 AM
Santiago (Chile) – 8:00 PM
Buenos Aires (Argentina) – 9:00 PM
Bogotá (Colombia) – 7:00 PM

Asunción (Paraguay) – 9:00 PM
Belmopán (Belice) – 6:00 PM
Caracas (Venezuela) – 8:00 PM
Ciudad de Guatemala (Guatemala) – 6:00 PM
Ciudad de Panamá (Panamá) – 7:00 PM
La Habana (Cuba) – 8:00 PM
La Paz (Bolivia) – 8:00 PM
Lima (Perú) – 7:00 PM
Managua (Nicaragua) – 6:00 PM
Montevideo (Uruguay) – 9:00 PM
Nueva York (Estados Unidos) – 8:00 PM
Quito (Ecuador) – 7:00 PM
San José (Costa Rica) – 6:00 PM
San Juan (Puerto Rico) – 8:00 PM
San Salvador (El Salvador) – 6:00 PM
Santo Domingo (República Dominicana) – 8:00 PM
Tegucigalpa (Honduras) – 6:00 PM

 

[Countdown To Rebellion]

Ciudad de México (México) – 5:30 PM
Madrid (España) – 1:30 AM
Santiago (Chile) – 7:30 PM
Buenos Aires (Argentina) – 8:30 PM
Bogotá (Colombia) – 6:30 PM

Asunción (Paraguay) – 8:30 PM
Belmopán (Belice) – 5:30 PM
Caracas (Venezuela) – 7:30 PM
Ciudad de Guatemala (Guatemala) – 5:30 PM
Ciudad de Panamá (Panamá) – 6:30 PM
La Habana (Cuba) – 7:30 PM
La Paz (Bolivia) – 7:30 PM
Lima (Perú) – 6:30 PM
Managua (Nicaragua) – 5:30 PM
Montevideo (Uruguay) – 8:30 PM
Nueva York (Estados Unidos) – 7:30 PM
Quito (Ecuador) – 6:30 PM
San José (Costa Rica) – 5:30 PM
San Juan (Puerto Rico) – 7:30 PM
San Salvador (El Salvador) – 5:30 PM
Santo Domingo (República Dominicana) – 7:30 PM
Tegucigalpa (Honduras) – 5:30 PM

 

 

► Luchas anunciadas

tnawrestling.com

 

 

► Medios de seguimiento

  • TNA+, TrillerTV, Claro Sports
  • Countdown To Rebellion: TNA+, Redes sociales de TNA
LA LUCHA SIGUE...
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Rafael Indi rafaelinaresindiano@gmail.com | @rafael_indi

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