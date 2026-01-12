Cómo ver TNA Genesis 2026

TNA inicia año en su serie de grandes eventos con la decimocuarta entrega de Genesis, este próximo sábado 17 de enero desde el Curtis Culwell Center de Garland (Texas, EEUU).
A continuación, todo lo que deben saber sobre TNA Genesis 2026 resumido en tres puntos clave: horarios por país, luchas anunciadas y medios de seguimiento. Sin olvidar que SUPERLUCHAS les ofrecerá en directo la mejor cobertura del show.
► Horarios por país
[SHOW PRINCIPAL]
Ciudad de México (México) – 6:00 PM
Madrid (España) – 1:00 AM
Santiago (Chile) – 9:00 PM
Buenos Aires (Argentina) – 9:00 PM
Bogotá (Colombia) – 7:00 PM
Asunción (Paraguay) – 9:00 PM
Belmopán (Belice) – 6:00 PM
Caracas (Venezuela) – 8:00 PM
Ciudad de Guatemala (Guatemala) – 6:00 PM
Ciudad de Panamá (Panamá) – 7:00 PM
La Habana (Cuba) – 7:00 PM
La Paz (Bolivia) – 8:00 PM
Lima (Perú) – 7:00 PM
Managua (Nicaragua) – 6:00 PM
Montevideo (Uruguay) – 9:00 PM
Nueva York (Estados Unidos) – 7:00 PM
Quito (Ecuador) – 7:00 PM
San José (Costa Rica) – 6:00 PM
San Juan (Puerto Rico) – 8:00 PM
San Salvador (El Salvador) – 6:00 PM
Santo Domingo (República Dominicana) – 8:00 PM
Tegucigalpa (Honduras) – 6:00 PM
[COUNTDOWN TO GENESIS]
Ciudad de México (México) – 5:30 PM
Madrid (España) – 12:30 AM
Santiago (Chile) – 8:30 PM
Buenos Aires (Argentina) – 8:30 PM
Bogotá (Colombia) – 6:30 PM
Asunción (Paraguay) – 8:30 PM
Belmopán (Belice) – 5:30 PM
Caracas (Venezuela) – 7:30 PM
Ciudad de Guatemala (Guatemala) – 5:30 PM
Ciudad de Panamá (Panamá) – 6:30 PM
La Habana (Cuba) – 6:30 PM
La Paz (Bolivia) – 7:30 PM
Lima (Perú) – 6:30 PM
Managua (Nicaragua) – 5:30 PM
Montevideo (Uruguay) – 8:30 PM
Nueva York (Estados Unidos) – 6:30 PM
Quito (Ecuador) – 6:30 PM
San José (Costa Rica) – 5:30 PM
San Juan (Puerto Rico) – 7:30 PM
San Salvador (El Salvador) – 5:30 PM
Santo Domingo (República Dominicana) – 7:30 PM
Tegucigalpa (Honduras) – 5:30 PM
► Luchas anunciadas
- CAMPEONATO MUNDIAL KNOCKOUTS: Léi Yǐng Lee (c) vs. Dani Luna
- CAMPEONATO MUNDIAL DE PAREJAS TNA: The Hardys (c) vs. The Righteous (Vincent y Dutch)
- CAMPEONATO DE LA DIVISIÓN X: Leon Slater o Myron Reed (c) vs. Moose vs. Cedric Alexander
- LUCHA DE RETIRO DE JDC: JDC vs. Eddie Edwards
- Elijah vs. Mustafa Ali
- AJ Francis vs. Rich Swann
- Joe Hendry aparecerá en vivo
► Medios de seguimiento
- Countdown To Genesis: TNA+, Redes sociales de TNA
- Show principal: TNA+, TrillerTV, PPV.COM, Claro Sports