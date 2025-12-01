Cómo ver TNA Final Resolution 2025

por
3x3 TNA Final Resolution 2024

Como último especial para la promotora de 2025, TNA tiene en agenda este viernes 5 de diciembre la decimocuarta edición de Final Resolution, desde el County Coliseum de El Paso (Texas, EEUU). 

A continuación, todo lo que deben saber sobre TNA Final Resolution 2025, resumido en tres puntos clave: horarios por país, luchas anunciadas y medios de seguimiento. Sin olvidar que SUPERLUCHAS les dará debida cuenta de los resultados del show. 

tnawrestling.com

 

 

► Horarios por país

Ciudad de México (México) – 8:00 PM
Madrid (España) – 3:00 AM
Santiago (Chile) – 11:00 PM
Buenos Aires (Argentina) – 11:00 PM
Bogotá (Colombia) – 9:00 PM

Asunción (Paraguay) – 11:00 PM
Belmopán (Belice) – 8:00 PM
Caracas (Venezuela) – 10:00 PM
Ciudad de Guatemala (Guatemala) – 8:00 PM
Ciudad de Panamá (Panamá) – 9:00 PM
La Habana (Cuba) – 9:00 PM
La Paz (Bolivia) – 10:00 PM
Lima (Perú) – 9:00 PM
Managua (Nicaragua) – 8:00 PM
Montevideo (Uruguay) – 11:00 PM
Nueva York (Estados Unidos) – 9:00 PM
Quito (Ecuador) – 9:00 PM
San José (Costa Rica) – 8:00 PM
San Juan (Puerto Rico) – 10:00 PM
San Salvador (El Salvador) – 8:00 PM
Santo Domingo (República Dominicana) – 10:00 PM
Tegucigalpa (Honduras) – 8:00 PM

 

 

► Luchas anunciadas

tnawrestling.com

 

 

► Medios de seguimiento

  • Countdown To Turning Point: TNA+, Redes sociales de TNA
  • Show principal: TNA+, TrillerTV, PPV.COM, Claro Sports
