Cómo ver TNA Final Resolution 2025

Como último especial para la promotora de 2025, TNA tiene en agenda este viernes 5 de diciembre la decimocuarta edición de Final Resolution, desde el County Coliseum de El Paso (Texas, EEUU).

A continuación, todo lo que deben saber sobre TNA Final Resolution 2025, resumido en tres puntos clave: horarios por país, luchas anunciadas y medios de seguimiento. Sin olvidar que SUPERLUCHAS les dará debida cuenta de los resultados del show.

► Horarios por país

Ciudad de México (México) – 8:00 PM

Madrid (España) – 3:00 AM

Santiago (Chile) – 11:00 PM

Buenos Aires (Argentina) – 11:00 PM

Bogotá (Colombia) – 9:00 PM

Asunción (Paraguay) – 11:00 PM

Belmopán (Belice) – 8:00 PM

Caracas (Venezuela) – 10:00 PM

Ciudad de Guatemala (Guatemala) – 8:00 PM

Ciudad de Panamá (Panamá) – 9:00 PM

La Habana (Cuba) – 9:00 PM

La Paz (Bolivia) – 10:00 PM

Lima (Perú) – 9:00 PM

Managua (Nicaragua) – 8:00 PM

Montevideo (Uruguay) – 11:00 PM

Nueva York (Estados Unidos) – 9:00 PM

Quito (Ecuador) – 9:00 PM

San José (Costa Rica) – 8:00 PM

San Juan (Puerto Rico) – 10:00 PM

San Salvador (El Salvador) – 8:00 PM

Santo Domingo (República Dominicana) – 10:00 PM

Tegucigalpa (Honduras) – 8:00 PM

► Luchas anunciadas

► Medios de seguimiento

Countdown To Turning Point: TNA+, Redes sociales de TNA

Show principal: TNA+, TrillerTV, PPV.COM, Claro Sports