Cómo ver TNA Emergence 2025

Este viernes 15 de agosto, desde la Chesapeake Employers Insurance Arena de Baltimore (Maryland, EEUU), TNA presenta sexta entrega de su especial Emergence. 

A continuación, todo lo que deben saber sobre TNA Emergence 2025, resumido en tres puntos clave: horarios por país, luchas anunciadas y medios de seguimiento. Sin olvidar que SUPERLUCHAS les dará debida cuenta de los resultados del show. 

► Horarios por país

(Countdown to Emergence)

Ciudad de México (México) – 5:30 PM
Madrid (España) – 1:30 AM
Santiago (Chile) – 7:30 PM
Buenos Aires (Argentina) – 8:30 PM
Bogotá (Colombia) – 6:30 PM

Asunción (Paraguay) – 8:30 PM
Belmopán (Belice) – 5:30 PM
Caracas (Venezuela) – 7:30 PM
Ciudad de Guatemala (Guatemala) – 5:30 PM
Ciudad de Panamá (Panamá) – 6:30 PM
La Habana (Cuba) – 7:30 PM
La Paz (Bolivia) – 7:30 PM
Lima (Perú) – 6:30 PM
Managua (Nicaragua) – 5:30 PM
Montevideo (Uruguay) – 8:30 PM
Nueva York (Estados Unidos) – 7:30 PM
Quito (Ecuador) – 6:30 PM
San José (Costa Rica) – 5:30 PM
San Juan (Puerto Rico) – 7:30 PM
San Salvador (El Salvador) – 5:30 PM
Santo Domingo (República Dominicana) – 7:30 PM
Tegucigalpa (Honduras) – 5:30 PM

 

(Show principal)

Ciudad de México (México) – 6:00 PM
Madrid (España) – 2:00 AM
Santiago (Chile) – 8:00 PM
Buenos Aires (Argentina) – 9:00 PM
Bogotá (Colombia) – 7:00 PM

Asunción (Paraguay) – 9:00 PM
Belmopán (Belice) – 6:00 PM
Caracas (Venezuela) – 8:00 PM
Ciudad de Guatemala (Guatemala) – 6:00 PM
Ciudad de Panamá (Panamá) – 7:00 PM
La Habana (Cuba) – 8:00 PM
La Paz (Bolivia) – 8:00 PM
Lima (Perú) – 7:00 PM
Managua (Nicaragua) – 6:00 PM
Montevideo (Uruguay) – 9:00 PM
Nueva York (Estados Unidos) – 8:00 PM
Quito (Ecuador) – 7:00 PM
San José (Costa Rica) – 6:00 PM
San Juan (Puerto Rico) – 8:00 PM
San Salvador (El Salvador) – 6:00 PM
Santo Domingo (República Dominicana) – 8:00 PM
Tegucigalpa (Honduras) – 6:00 PM

 

 

► Luchas anunciadas

► Medios de seguimiento

  • Countdown to Against All Odds: TNA+, YouTube, TrillerTV, Sportsnet 360, Claro Sports
  • Show principal: TNA+, TrillerTV, PPV.COM, Claro Sports
