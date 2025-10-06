Cómo ver TNA Bound For Glory 2025

por
Impact Wrestling Bound for Glory Logo

En lo que supone su décimo especial de 2025, TNA celebra este domingo 12 de octubre, desde el Tsongas Center en la UMass Lowell de Lowell (Massachusetts, EEUU), la vigesimoprimera edición de Bound For Glory. 

A continuación, todo lo que deben saber sobre Bound For Glory 2025, resumido en tres puntos clave: horarios por país, luchas anunciadas y medios de seguimiento. Sin olvidar que SUPERLUCHAS les dará debida cuenta de los resultados del show. 

© Anthem Sports & Entertainment

 

 

► Horarios por país

Ciudad de México (México) – 5:00 PM
Madrid (España) – 1:00 AM
Santiago (Chile) – 8:00 PM
Buenos Aires (Argentina) – 8:00 PM
Bogotá (Colombia) – 6:00 PM

Asunción (Paraguay) – 8:00 PM
Belmopán (Belice) – 5:00 PM
Caracas (Venezuela) – 7:00 PM
Ciudad de Guatemala (Guatemala) – 5:00 PM
Ciudad de Panamá (Panamá) – 6:00 PM
La Habana (Cuba) – 7:00 PM
La Paz (Bolivia) – 7:00 PM
Lima (Perú) – 6:00 PM
Managua (Nicaragua) – 5:00 PM
Montevideo (Uruguay) – 8:00 PM
Nueva York (Estados Unidos) – 7:00 PM
Quito (Ecuador) – 6:00 PM
San José (Costa Rica) – 5:00 PM
San Juan (Puerto Rico) – 7:00 PM
San Salvador (El Salvador) – 5:00 PM
Santo Domingo (República Dominicana) – 7:00 PM
Tegucigalpa (Honduras) – 5:00 PM

 

 

► Cartel

© Anthem Sports & Entertainment

 

 

► Medios de seguimiento

  • TNA+, TrillerTV, PPV.COM, Claro Sports
Rafael Indi rafaelinaresindiano@gmail.com | @rafael_indi

