Cómo ver TNA Bound For Glory 2025

En lo que supone su décimo especial de 2025, TNA celebra este domingo 12 de octubre, desde el Tsongas Center en la UMass Lowell de Lowell (Massachusetts, EEUU), la vigesimoprimera edición de Bound For Glory.
A continuación, todo lo que deben saber sobre Bound For Glory 2025, resumido en tres puntos clave: horarios por país, luchas anunciadas y medios de seguimiento. Sin olvidar que SUPERLUCHAS les dará debida cuenta de los resultados del show.
► Horarios por país
Ciudad de México (México) – 5:00 PM
Madrid (España) – 1:00 AM
Santiago (Chile) – 8:00 PM
Buenos Aires (Argentina) – 8:00 PM
Bogotá (Colombia) – 6:00 PM
Asunción (Paraguay) – 8:00 PM
Belmopán (Belice) – 5:00 PM
Caracas (Venezuela) – 7:00 PM
Ciudad de Guatemala (Guatemala) – 5:00 PM
Ciudad de Panamá (Panamá) – 6:00 PM
La Habana (Cuba) – 7:00 PM
La Paz (Bolivia) – 7:00 PM
Lima (Perú) – 6:00 PM
Managua (Nicaragua) – 5:00 PM
Montevideo (Uruguay) – 8:00 PM
Nueva York (Estados Unidos) – 7:00 PM
Quito (Ecuador) – 6:00 PM
San José (Costa Rica) – 5:00 PM
San Juan (Puerto Rico) – 7:00 PM
San Salvador (El Salvador) – 5:00 PM
Santo Domingo (República Dominicana) – 7:00 PM
Tegucigalpa (Honduras) – 5:00 PM
► Cartel
- CAMPEONATO MUNDIAL TNA: Trick Williams (c) vs. Mike Santana
- CAMPEONATO MUNDIAL KNOCKOUTS: Kelani Jordan (c) vs. Indi Hartwell
- CAMPEONATO DE LA DIVISIÓN X: Leon Slater (c) vs. Je’Von Evans
- CAMPEONATO MUNDIAL DE PAREJAS TNA, ONE FINAL TABLE: The Hardys (c) vs. Team 3D
- HARDCORE WAR: The System (Moose, Eddie Edwards, Alisha Edwards, Brian Myers y JDC) vs. Order 4 (Mustafa Ali, Tasha Steelz, John Skyler, Jason Hotch y Agent 0)
- CALL YOUR SHOT GAUNTLET: Mance Warner vs. Léi Yǐng Lee vs. 18 participantes por determinar
- Tessa Blanchard vs. Gia Miller
► Medios de seguimiento
- TNA+, TrillerTV, PPV.COM, Claro Sports