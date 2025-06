Cómo ver TNA Against All Odds 2025

Por sexta vez en 2025, TNA presenta evento especial, nueva entrega de Against All Odds, este viernes 6 de junio desde la Mullett Arena en Tempe (Arizona, EEUU).

A continuación, todo lo que deben saber sobre TNA Against All Odds 2025, resumido en tres puntos clave: horarios por país, luchas anunciadas y medios de seguimiento. Sin olvidar que SUPERLUCHAS les dará debida cuenta de los resultados del show.

► Horarios por país

(Countdown To Against All Odds)

Ciudad de México (México) – 7:30 PM

Madrid (España) – 3:30 AM del sábado 7 de junio

Santiago (Chile) – 10:30 PM

Buenos Aires (Argentina) – 10:30 PM

Bogotá (Colombia) – 8:30 PM

Asunción (Paraguay) – 10:30 PM

Belmopán (Belice) – 7:30 PM

Caracas (Venezuela) – 9:30 PM

Ciudad de Guatemala (Guatemala) – 7:30 PM

Ciudad de Panamá (Panamá) – 8:30 PM

La Habana (Cuba) – 9:30 PM

La Paz (Bolivia) – 9:30 PM

Lima (Perú) – 8:30 PM

Managua (Nicaragua) – 7:30 PM

Montevideo (Uruguay) – 10:30 PM

Nueva York (Estados Unidos) – 9:30 PM

Quito (Ecuador) – 8:30 PM

San José (Costa Rica) – 7:30 PM

San Juan (Puerto Rico) – 9:30 PM

San Salvador (El Salvador) – 7:30 PM

Santo Domingo (República Dominicana) – 9:30 PM

Tegucigalpa (Honduras) – 7:30 PM

(Show principal)

Ciudad de México (México) – 8:00 PM

Madrid (España) – 4:00 AM del sábado 7 de junio

Santiago (Chile) – 11:00 PM

Buenos Aires (Argentina) – 11:00 PM

Bogotá (Colombia) – 9:00 PM

Asunción (Paraguay) – 11:00 PM

Belmopán (Belice) – 8:00 PM

Caracas (Venezuela) – 10:00 PM

Ciudad de Guatemala (Guatemala) – 8:00 PM

Ciudad de Panamá (Panamá) – 9:00 PM

La Habana (Cuba) – 10:00 PM

La Paz (Bolivia) – 10:00 PM

Lima (Perú) – 9:00 PM

Managua (Nicaragua) – 8:00 PM

Montevideo (Uruguay) – 11:00 PM

Nueva York (Estados Unidos) – 10:00 PM

Quito (Ecuador) – 9:00 PM

San José (Costa Rica) – 8:00 PM

San Juan (Puerto Rico) – 10:00 PM

San Salvador (El Salvador) – 8:00 PM

Santo Domingo (República Dominicana) – 10:00 PM

Tegucigalpa (Honduras) – 8:00 PM

► Cartel

► Medios de seguimiento

Countdown To Under Siege: TNA+, YouTube, TrillerTV, Sportsnet 360, Claro Sports

Show principal: TNA+, TrillerTV, PPV.COM, Claro Sports