Cómo ver Saturday Night’s Main Event XLI

Quinto especial de la nueva cronología, desde que WWE recuperara el formato a finales del pasado año, Saturday Night’s Main Event XL tendrá lugar este 1 de noviembre desde el Delta Center en Salt Lake City (Utah, EEUU).

Seguidamente, todo lo que deben saber sobre Saturday Night’s Main Event XLI resumido en tres puntos clave: horarios por país, luchas anunciadas y medios de seguimiento. Sin olvidar que SUPERLUCHAS les ofrecerá en directo la mejor cobertura del show.

► Horarios por país

Ciudad de México (México) – 5:00 PM

Madrid (España) – 12:00 AM

Santiago (Chile) – 8:00 PM

Buenos Aires (Argentina) – 8:00 PM

Bogotá (Colombia) – 6:00 PM

Asunción (Paraguay) – 8:00 PM

Belmopán (Belice) – 5:00 PM

Caracas (Venezuela) – 7:00 PM

Ciudad de Guatemala (Guatemala) – 5:00 PM

Ciudad de Panamá (Panamá) – 6:00 PM

La Habana (Cuba) – 7:00 PM

La Paz (Bolivia) – 7:00 PM

Lima (Perú) – 6:00 PM

Managua (Nicaragua) – 5:00 PM

Montevideo (Uruguay) – 8:00 PM

Nueva York (Estados Unidos) – 7:00 PM

Quito (Ecuador) – 6:00 PM

San José (Costa Rica) – 5:00 PM

San Juan (Puerto Rico) – 7:00 PM

San Salvador (El Salvador) – 5:00 PM

Santo Domingo (República Dominicana) – 7:00 PM

Tegucigalpa (Honduras) – 5:00 PM

► Luchas anunciadas

► Medios de seguimiento

NBC y Peacock (EE.UU. y Puerto Rico)

Canal de WWE Español en Youtube (México y resto de Latinoamérica, España)