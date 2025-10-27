Cómo ver Saturday Night’s Main Event XLI

por
WWE Live Saturday Night's Main Event

Quinto especial de la nueva cronología, desde que WWE recuperara el formato a finales del pasado año, Saturday Night’s Main Event XL tendrá lugar este 1 de noviembre desde el Delta Center en Salt Lake City (Utah, EEUU). 

Seguidamente, todo lo que deben saber sobre Saturday Night’s Main Event XLI resumido en tres puntos clave: horarios por país, luchas anunciadas y medios de seguimiento. Sin olvidar que SUPERLUCHAS les ofrecerá en directo la mejor cobertura del show. 

© World Wrestling Entertainment

 

 

► Horarios por país

Ciudad de México (México) – 5:00 PM
Madrid (España) – 12:00 AM
Santiago (Chile) – 8:00 PM
Buenos Aires (Argentina) – 8:00 PM
Bogotá (Colombia) – 6:00 PM

Asunción (Paraguay) – 8:00 PM
Belmopán (Belice) – 5:00 PM
Caracas (Venezuela) – 7:00 PM
Ciudad de Guatemala (Guatemala) – 5:00 PM
Ciudad de Panamá (Panamá) – 6:00 PM
La Habana (Cuba) – 7:00 PM
La Paz (Bolivia) – 7:00 PM
Lima (Perú) – 6:00 PM
Managua (Nicaragua) – 5:00 PM
Montevideo (Uruguay) – 8:00 PM
Nueva York (Estados Unidos) – 7:00 PM
Quito (Ecuador) – 6:00 PM
San José (Costa Rica) – 5:00 PM
San Juan (Puerto Rico) – 7:00 PM
San Salvador (El Salvador) – 5:00 PM
Santo Domingo (República Dominicana) – 7:00 PM
Tegucigalpa (Honduras) – 5:00 PM

 

 

► Luchas anunciadas

© World Wrestling Entertainment

 

 

► Medios de seguimiento

  • NBC y Peacock (EE.UU. y Puerto Rico)
  • Canal de WWE Español en Youtube (México y resto de Latinoamérica, España)
LA LUCHA SIGUE...
Suscríbete para recibir un resumen diario de las últimas noticias.
icon
Al suscribirte confirmas estar de acuerdo con nuestra política de privacidad

Rafael Indi rafaelinaresindiano@gmail.com | @rafael_indi

Archivo de artículos