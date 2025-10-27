Cómo ver Saturday Night’s Main Event XLI

Quinto especial de la nueva cronología, desde que WWE recuperara el formato a finales del pasado año, Saturday Night’s Main Event XL tendrá lugar este 1 de noviembre desde el Delta Center en Salt Lake City (Utah, EEUU).
Seguidamente, todo lo que deben saber sobre Saturday Night’s Main Event XLI resumido en tres puntos clave: horarios por país, luchas anunciadas y medios de seguimiento. Sin olvidar que SUPERLUCHAS les ofrecerá en directo la mejor cobertura del show.
► Horarios por país
Ciudad de México (México) – 5:00 PM
Madrid (España) – 12:00 AM
Santiago (Chile) – 8:00 PM
Buenos Aires (Argentina) – 8:00 PM
Bogotá (Colombia) – 6:00 PM
Asunción (Paraguay) – 8:00 PM
Belmopán (Belice) – 5:00 PM
Caracas (Venezuela) – 7:00 PM
Ciudad de Guatemala (Guatemala) – 5:00 PM
Ciudad de Panamá (Panamá) – 6:00 PM
La Habana (Cuba) – 7:00 PM
La Paz (Bolivia) – 7:00 PM
Lima (Perú) – 6:00 PM
Managua (Nicaragua) – 5:00 PM
Montevideo (Uruguay) – 8:00 PM
Nueva York (Estados Unidos) – 7:00 PM
Quito (Ecuador) – 6:00 PM
San José (Costa Rica) – 5:00 PM
San Juan (Puerto Rico) – 7:00 PM
San Salvador (El Salvador) – 5:00 PM
Santo Domingo (República Dominicana) – 7:00 PM
Tegucigalpa (Honduras) – 5:00 PM
► Luchas anunciadas
- CAMPEONATO INDISCUTIBLE WWE: Cody Rhodes (c) vs. Drew McIntyre
- CAMPEONATO MUNDIAL WWE (VACANTE): CM Punk vs. Jey Uso
- CAMPEONATO FEMENIL WWE: Tiffany Stratton (c) vs. Jade Cargill
► Medios de seguimiento
- NBC y Peacock (EE.UU. y Puerto Rico)
- Canal de WWE Español en Youtube (México y resto de Latinoamérica, España)