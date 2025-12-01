Cómo ver ROH Final Battle 2025

por
Logo ROH Final Battle

Por tercera vez en lo que llevamos de año, este viernes 5 de diciembre ROH celebrará evento especial propio, su vigesimocuarta edición de Final Battle, desde el Greater Columbus Convention Center de Columbus (Ohio, EEUU). 

A continuación, todo lo que deben saber sobre ROH Final Battle 2025 resumido en tres puntos clave: horarios por país, luchas anunciadas y medios de seguimiento. Sin olvidar que SUPERLUCHAS les ofrecerá la mejor cobertura del show. 

rohwrestling.com

 

 

► Horarios por país

Ciudad de México (México) – 7:00 PM
Madrid (España) – 2:00 AM
Santiago (Chile) – 10:00 PM
Buenos Aires (Argentina) – 10:00 PM
Bogotá (Colombia) – 8:00 PM

Asunción (Paraguay) – 10:00 PM
Belmopán (Belice) – 7:00 PM
Caracas (Venezuela) – 9:00 PM
Ciudad de Guatemala (Guatemala) – 7:00 PM
Ciudad de Panamá (Panamá) – 8:00 PM
La Habana (Cuba) – 8:00 PM
La Paz (Bolivia) – 9:00 PM
Lima (Perú) – 8:00 PM
Managua (Nicaragua) – 7:00 PM
Montevideo (Uruguay) – 10:00 PM
Nueva York (Estados Unidos) – 8:00 PM
Quito (Ecuador) – 8:00 PM
San José (Costa Rica) – 7:00 PM
San Juan (Puerto Rico) – 9:00 PM
San Salvador (El Salvador) – 7:00 PM
Santo Domingo (República Dominicana) – 9:00 PM
Tegucigalpa (Honduras) – 7:00 PM

 

 

► Luchas anunciadas

 

 

► Medios de siguimiento

  • HonorClub
LA LUCHA SIGUE...
Suscríbete para recibir un resumen diario de las últimas noticias.
icon
Al suscribirte confirmas estar de acuerdo con nuestra política de privacidad

Rafael Indi rafaelinaresindiano@gmail.com | @rafael_indi

Archivo de artículos