Cómo ver ROH Final Battle 2025

Por tercera vez en lo que llevamos de año, este viernes 5 de diciembre ROH celebrará evento especial propio, su vigesimocuarta edición de Final Battle, desde el Greater Columbus Convention Center de Columbus (Ohio, EEUU).
A continuación, todo lo que deben saber sobre ROH Final Battle 2025 resumido en tres puntos clave: horarios por país, luchas anunciadas y medios de seguimiento. Sin olvidar que SUPERLUCHAS les ofrecerá la mejor cobertura del show.
► Horarios por país
Ciudad de México (México) – 7:00 PM
Madrid (España) – 2:00 AM
Santiago (Chile) – 10:00 PM
Buenos Aires (Argentina) – 10:00 PM
Bogotá (Colombia) – 8:00 PM
Asunción (Paraguay) – 10:00 PM
Belmopán (Belice) – 7:00 PM
Caracas (Venezuela) – 9:00 PM
Ciudad de Guatemala (Guatemala) – 7:00 PM
Ciudad de Panamá (Panamá) – 8:00 PM
La Habana (Cuba) – 8:00 PM
La Paz (Bolivia) – 9:00 PM
Lima (Perú) – 8:00 PM
Managua (Nicaragua) – 7:00 PM
Montevideo (Uruguay) – 10:00 PM
Nueva York (Estados Unidos) – 8:00 PM
Quito (Ecuador) – 8:00 PM
San José (Costa Rica) – 7:00 PM
San Juan (Puerto Rico) – 9:00 PM
San Salvador (El Salvador) – 7:00 PM
Santo Domingo (República Dominicana) – 9:00 PM
Tegucigalpa (Honduras) – 7:00 PM
► Luchas anunciadas
- CAMPEONATO MUNDIAL FEMENIL ROH: Athena (c) vs. Persephone
- CAMPEONATO MUNDIAL ROH, SURVIVAL OF THE FITTEST: Bandido (c) vs. Sammy Guevara vs. Komander vs. Hechicero vs. Blake Christian vs. The Beast Mortos
- CAMPEONATO MUNDIAL FEMENIL DE TELEVISIÓN ROH: Mercedes Moné (c) vs. Red Velvet
- CAMPEONATO MUNDIAL DE PAREJAS ROH (VACANTE): La Facción Ingobernable (Sammy Guevara y The Beast Mortos) vs. Adam Priest y Tommy Billington
- CAMPEONATO MUNDIAL DE TRÍOS ROH: Shane Taylor Promotions (Shane Taylor, Shawn Dean y Carlie Bravo) (c) vs. SkyFlight (Scorpio Sky, Dante Martin y Darius Martin)
- FINAL POR EL CAMPEONATO FEMENIL PURO ROH, LUCHA DE REGLAS PURAS: Participantes por determinar
- CAMPEONATO NACIONAL AEW: Ricochet (c) vs. rival por determinar
- IRON MAN DE 30 MINUTOS: Nigel McGuinness vs. Lee Moriarty
► Medios de siguimiento
- HonorClub