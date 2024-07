Cómo ver ROH Death Before Dishonor 2024

«Ahora mismo, parece que a nadie le importa Ring of Honor. No me importa cuánto dinero tenga Tony Khan. No están tratando muy bien a Ring of Honor». Estas recientes palabras de Cary Silkin, aunque controversiales entre la comunidad luchística de internet, vienen a sintetizar el sentir de muchos aficionados sobre el estado actual de ROH, expuesto aquí por un servidor en varias ocasiones.

Al igual que los shows televisivos de AEW acusaron una pérdida de relevancia durante el último año y esto se compensó manteniendo un nivel excelso en sus eventos de pago por visión, ROH supone un caso similar; si bien su programa semanal luce a años luz de los que ofrece la casa Élite, lo que otorga verdadera legitimidad a las declaraciones de Silkin.

Tal situación queda de manifiesto con Death Before Dishonor, que llega el viernes, casi cuatro meses después del último especial de ROH hasta ahora, Supercard Of Honor, donde observamos un panorama bastante distinto desde entonces por varios cambios titulares —uno de ellos teniendo a Atlantis Jr. como Campeón Mundial de Televisión—, la vuelta de Wheeler Yuta o el añadido del título equivalente femenil. Y algo que no cambia es precisamente el protagonismo de las mujeres, gran aval por el que el producto de ROH conserva algo de interés.

► Horarios por país

(Zero Hour)

Ciudad de México (México) – 5:00 PM

Madrid (España) – 1:00 AM del sábado 27 de julio

Santiago (Chile) – 7:00 PM

Buenos Aires (Argentina) – 8:00 PM

Bogotá (Colombia) – 6:00 PM

Asunción (Paraguay) – 7:00 PM

Belmopán (Belice) – 5:00 PM

Caracas (Venezuela) – 7:00 PM

Ciudad de Guatemala (Guatemala) – 5:00 PM

Ciudad de Panamá (Panamá) – 6:00 PM

La Habana (Cuba) – 7:00 PM

La Paz (Bolivia) – 7:00 PM

Lima (Perú) – 6:00 PM

Managua (Nicaragua) – 5:00 PM

Montevideo (Uruguay) – 8:00 PM

Nueva York (Estados Unidos) – 7:00 PM

Quito (Ecuador) – 6:00 PM

San José (Costa Rica) – 5:00 PM

San Juan (Puerto Rico) – 7:00 PM

San Salvador (El Salvador) – 5:00 PM

Santo Domingo (República Dominicana) – 7:00 PM

Tegucigalpa (Honduras) – 5:00 PM

(Show principal)

Ciudad de México (México) – 6:00 PM

Madrid (España) – 2:00 AM del sábado 27 de julio

Santiago (Chile) – 8:00 PM

Buenos Aires (Argentina) – 9:00 PM

Bogotá (Colombia) – 7:00 PM

Asunción (Paraguay) – 8:00 PM

Belmopán (Belice) – 6:00 PM

Caracas (Venezuela) – 8:00 PM

Ciudad de Guatemala (Guatemala) – 6:00 PM

Ciudad de Panamá (Panamá) – 7:00 PM

La Habana (Cuba) – 8:00 PM

La Paz (Bolivia) – 8:00 PM

Lima (Perú) – 7:00 PM

Managua (Nicaragua) – 6:00 PM

Montevideo (Uruguay) – 9:00 PM

Nueva York (Estados Unidos) – 8:00 PM

Quito (Ecuador) – 7:00 PM

San José (Costa Rica) – 6:00 PM

San Juan (Puerto Rico) – 8:00 PM

San Salvador (El Salvador) – 6:00 PM

Santo Domingo (República Dominicana) – 8:00 PM

Tegucigalpa (Honduras) – 6:00 PM

► Cartel

► Medios de siguimiento

Zero Hour: WatchROH.com

Show principal: WatchROH.com