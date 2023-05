En el “Memorial Weekend”, WWE no podía dejar a sus seguidores locales sin una importante cita que llevarse a la boca… y así de paso torpedear un poco a la competencia. Algo más de 24 horas después de Night of Champions, y a más de 10 mil kilómetros, NXT presentará nuevo especial, Battleground, marcado por la controversia.

Si ya conocen la hora de inicio de AEW Double or Nothing, 8 pm ET, decirles que el cartel principal de NXT Battleground tiene previsto arrancar también a las 8 pm ET. Confiando en las palabras de Shawn Michaels, el domingo 28 de mayo era el único día disponible para WWE. Y claro está, aunque HBK evite decirlo, estipular otra hora de inicio habría lucido cual gesto de debilidad ante la casa Élite. El último precedente en la lucha yanqui, aquel 2 de abril de 1989, cuando coincidieron Clash of the Champions VI y WrestleMania V.

Ciñéndonos al contenido de NXT Battleground, destacar la importante aportación de talentos europeos (especialmente con ese Ilja Dragunov vs. Dijak), el hecho de que conoceremos nueva campeona y su estelar; posible último combate de Bron Breakker en NXT antes de ser ascendido al elenco principal de WWE.

► Horarios por país

(Kickoff)

(Show principal)

► Cartel

► Cómo ver NXT Battleground