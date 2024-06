Cómo ver NXT Battleground 2024

En 2024, NXT Battleground no se celebrará durante el tradicional «Memorial Weekend» estadounidense. Y por extensión, tampoco ejercerá de contrarresto a Double or Nothing, que como saben ya se celebró dos semanas atrás. Pero no duden de que la nueva edición de este especial de NXT hará mucho ruido.

Principalmente, y obviando la popularidad intrínseca del producto, como consecuencia de la entrada en escena de TNA. Un contexto de colaboración inédita, pues nunca antes un talento bajo contrato con la casa de Anthem Sports & Entertainment ha luchado en un gran evento de NXT, y Jordynne Grace hará historia el próximo domingo, con un combate, además, por el Campeonato Femenil de Roxanne Perez. Y parece que tal alianza se extenderá en el tiempo, según los reportes recogidos.

Ya fuera de la dinámica WWE-TNA, el cartel de Battleground contiene varios puntos destacables, como el debut competitivo de Ethan Page (curiosamente, otro ex-TNA), un combate de escaleras que coronará a la primera Campeona de Norteamérica y los combates de Shayna Baszler y The O.C., Superestrellas del elenco principal de WWE; si bien este tipo de implicaciones ya no son noticia.

Y hablando de «crossover», NXT Battleground se celebrará desde el UFC Apex ubicado en Enterprise (Nevada, EEUU), primer esfuerzo colaborativo entre WWE y la promotora de MMA tras la fusión de ambas como TKO Group Holdings.

► Horarios por país

(Kickoff)

Ciudad de México (México) – 5:30 PM

Madrid (España) – 1:30 AM del lunes 10 de junio

Santiago (Chile) – 8:30 PM

Buenos Aires (Argentina) – 8:30 PM

Bogotá (Colombia) – 6:30 PM

Asunción (Paraguay) – 7:30 PM

Belmopán (Belice) – 5:30 PM

Caracas (Venezuela) – 7:30 PM

Ciudad de Guatemala (Guatemala) – 5:30 PM

Ciudad de Panamá (Panamá) – 6:30 PM

La Habana (Cuba) – 7:30 PM

La Paz (Bolivia) – 7:30 PM

Lima (Perú) – 6:30 PM

Managua (Nicaragua) – 5:30 PM

Montevideo (Uruguay) – 8:30 PM

Nueva York (Estados Unidos) – 7:30 PM

Quito (Ecuador) – 6:30 PM

San José (Costa Rica) – 5:30 PM

San Juan (Puerto Rico) – 7:30 PM

San Salvador (El Salvador) – 5:30 PM

Santo Domingo (República Dominicana) – 7:30 PM

Tegucigalpa (Honduras) – 5:30 PM

(Show principal)

Ciudad de México (México) – 6:00 PM

Madrid (España) – 2:00 AM del lunes 10 de junio

Santiago (Chile) – 9:00 PM

Buenos Aires (Argentina) – 9:00 PM

Bogotá (Colombia) – 7:00 PM

Asunción (Paraguay) – 8:00 PM

Belmopán (Belice) – 6:00 PM

Caracas (Venezuela) – 8:00 PM

Ciudad de Guatemala (Guatemala) – 6:00 PM

Ciudad de Panamá (Panamá) – 7:00 PM

La Habana (Cuba) – 8:00 PM

La Paz (Bolivia) – 8:00 PM

Lima (Perú) – 7:00 PM

Managua (Nicaragua) – 6:00 PM

Montevideo (Uruguay) – 9:00 PM

Nueva York (Estados Unidos) – 8:00 PM

Quito (Ecuador) – 7:00 PM

San José (Costa Rica) – 6:00 PM

San Juan (Puerto Rico) – 8:00 PM

San Salvador (El Salvador) – 6:00 PM

Santo Domingo (República Dominicana) – 8:00 PM

Tegucigalpa (Honduras) – 6:00 PM

