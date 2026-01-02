Cómo ver NJPW Wrestle Kingdom 20

Por vigésima vez desde que el magno evento de NJPW en el Tokyo Dome es promocionado como tal, este domingo 4 de enero llega nueva edición de Wrestle Kingdom, su primera gran cita de 2026 y la mayor de su calendario.
A continuación, todo lo que deben saber sobre NJPW Wrestle Kingdom 20 resumido en tres puntos clave: horarios por país, luchas anunciadas y medios de seguimiento. Sin olvidar que SUPERLUCHAS les ofrecerá en directo la mejor cobertura del show.
► Horarios por país
[CARTEL PRINCIPAL]
Ciudad de México (México) – 1:00 AM
Madrid (España) – 8:00 AM
Santiago (Chile) – 4:00 AM
Buenos Aires (Argentina) – 4:00 AM
Bogotá (Colombia) – 2:00 AM
Asunción (Paraguay) – 4:00 AM
Belmopán (Belice) – 1:00 AM
Caracas (Venezuela) – 3:00 AM
Ciudad de Guatemala (Guatemala) – 1:00 AM
Ciudad de Panamá (Panamá) – 2:00 AM
La Habana (Cuba) – 2:00 AM
La Paz (Bolivia) – 3:00 AM
Lima (Perú) – 4:00 AM
Managua (Nicaragua) – 1:00 AM
Montevideo (Uruguay) – 4:00 AM
Nueva York (Estados Unidos) – 2:00 AM
Quito (Ecuador) – 2:00 AM
San José (Costa Rica) – 1:00 AM
San Juan (Puerto Rico) – 3:00 AM
San Salvador (El Salvador) – 1:00 AM
Santo Domingo (República Dominicana) – 3:00 AM
Tegucigalpa (Honduras) – 1:00 AM
[KICKOFF]
Ciudad de México (México) – 12:30 AM
Madrid (España) – 7:30 AM
Santiago (Chile) – 3:30 AM
Buenos Aires (Argentina) – 3:30 AM
Bogotá (Colombia) – 1:30 AM
Asunción (Paraguay) – 3:30 AM
Belmopán (Belice) – 12:30 AM
Caracas (Venezuela) – 2:30 AM
Ciudad de Guatemala (Guatemala) – 12:30 AM
Ciudad de Panamá (Panamá) – 1:30 AM
La Habana (Cuba) – 1:30 AM
La Paz (Bolivia) – 2:30 AM
Lima (Perú) – 3:30 AM
Managua (Nicaragua) – 12:30 AM
Montevideo (Uruguay) – 3:30 AM
Nueva York (Estados Unidos) – 1:30 AM
Quito (Ecuador) – 1:30 AM
San José (Costa Rica) – 12:30 AM
San Juan (Puerto Rico) – 2:30 AM
San Salvador (El Salvador) – 12:30 AM
Santo Domingo (República Dominicana) – 2:30 AM
Tegucigalpa (Honduras) – 12:30 AM
► Cartel
[CARTEL PRINCIPAL]
- LUCHA DE RETIRO DE HIROSHI TANAHASHI: Hiroshi Tanahashi vs. Kazuchika Okada
- CAMPEONATO MUNDIAL DE PESO COMPLETO IWPG Y CAMPEONATO GLOBAL DE PESO COMPLETO IWGP: Konosuke Takeshita (c) vs. Yota Tsuji (c)
- CAMPEONATO DE PESO ABIERTO NEVER: Evil (c) vs. Aaron Wolf
- OPORTUNIDAD POR EL CAMPEONATO DE PESO COMPLETO JUNIOR IWGP, LUCHA A CUATRO BANDAS: El Desperado vs. Kosei Fujita vs. Taiji Ishimori vs. SHO
- Hiromu Takahashi, Drilla Moloney, Gabe Kidd, David Finlay y Shingo Takagi vs. Andrade El Ídolo, United Empire (Callum Newman, Great-O-Khan y HENARE) y un luchador por desvelar
- CAMPEONATO FEMENIL IWGP Y CAMPEONATO FEMENIL NJPW STRONG: Syuri (c) vs. Saya Kamitani (c)
- CAMPEONATO DE TERCIAS DE PESO ABIERTO NEVER, TORNADO RANBO: Toru Yano, YOH y Master Wato (c) vs. Kaisei Takechi, Yuya Uemura y Shota Umino vs. Hirooki Goto, YOSHI-HASHI y Boltin Oleg vs. TMDK (Zack Sabre Jr., Hartley Jackson y Ryohei Oiwa) vs. Ryusuke Taguchi, Tiger Mask y Togi Makabe vs. War Dogs (Clark Connors, OSKAR y Yuto-Ice) vs. Team 150 (Satoshi Kojima, Taichi y Tomohiro Ishii) vs. HOUSE OF TORTURE (Yoshinobu Kanemaru, SANADA y Ren Narita)
[KICKOFF]
- CAMPEONATO MUNDIAL DE TELEVISIÓN NJPW: El Phantasmo (c) vs. Chris Brookes
► Medios de seguimiento
- Cartel principal: NJPW World
- Kickoff: NJPW World