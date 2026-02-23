Cómo ver Elimination Chamber 2026

WWE celebra su segundo «premium live event» de 2026, la decimosexta edición de Elimination Chamber, el próximo sábado 28 de febrero, desde el United Center en Chicago (Illinois, EEUU).
A continuación, todo lo que deben saber sobre Elimination Chamber 2026 resumido en tres puntos clave: horarios por país, luchas anunciadas y medios de seguimiento. Sin olvidar que SUPERLUCHAS les ofrecerá en directo la mejor cobertura del show.
► Horarios por país
Ciudad de México (México) – 6:00 PM
Madrid (España) – 1:00 AM
Santiago (Chile) – 9:00 PM
Buenos Aires (Argentina) – 9:00 PM
Bogotá (Colombia) – 7:00 PM
Asunción (Paraguay) – 9:00 PM
Belmopán (Belice) – 6:00 PM
Caracas (Venezuela) – 8:00 PM
Ciudad de Guatemala (Guatemala) – 6:00 PM
Ciudad de Panamá (Panamá) – 7:00 PM
La Habana (Cuba) – 7:00 PM
La Paz (Bolivia) – 8:00 PM
Lima (Perú) – 7:00 PM
Managua (Nicaragua) – 6:00 PM
Montevideo (Uruguay) – 9:00 PM
Nueva York (Estados Unidos) – 7:00 PM
Quito (Ecuador) – 7:00 PM
San José (Costa Rica) – 6:00 PM
San Juan (Puerto Rico) – 8:00 PM
San Salvador (El Salvador) – 6:00 PM
Santo Domingo (República Dominicana) – 8:00 PM
Tegucigalpa (Honduras) – 6:00 PM
► Luchas anunciadas
- CAMPEONATO MUNDIAL DE PESO COMPLETO WWE: CM Punk (c) vs. Finn Bálor
- CAMPEONATO INTERCONTINENTAL FEMENIL WWE: Becky Lynch (c) vs. AJ Lee
- ELIMINATION CHAMBER FEMENIL POR UNA OPORTUNIDAD TITULAR EN WRESTLEMANIA 42: Rhea Ripley vs. Tiffany Stratton vs. Alexa Bliss vs. Asuka vs. Kiana James vs. una luchadora más por determinar
- ELIMINATION CHAMBER VARONIL POR UNA OPORTUNIDAD TITULAR EN WRESTLEMANIA 42: Randy Orton vs. Cody Rhodes vs. LA Knight vs. Je’Von Evans vs. Trick Williams vs. un luchador más por determinar
► Medios de seguimiento
- ESPN (EEUU), Netflix (resto del mundo)