Cómo ver Elimination Chamber 2026

WWE celebra su segundo «premium live event» de 2026, la decimosexta edición de Elimination Chamber, el próximo sábado 28 de febrero, desde el United Center en Chicago (Illinois, EEUU).

A continuación, todo lo que deben saber sobre Elimination Chamber 2026 resumido en tres puntos clave: horarios por país, luchas anunciadas y medios de seguimiento. Sin olvidar que SUPERLUCHAS les ofrecerá en directo la mejor cobertura del show.

► Horarios por país

Ciudad de México (México) – 6:00 PM

Madrid (España) – 1:00 AM

Santiago (Chile) – 9:00 PM

Buenos Aires (Argentina) – 9:00 PM

Bogotá (Colombia) – 7:00 PM

Asunción (Paraguay) – 9:00 PM

Belmopán (Belice) – 6:00 PM

Caracas (Venezuela) – 8:00 PM

Ciudad de Guatemala (Guatemala) – 6:00 PM

Ciudad de Panamá (Panamá) – 7:00 PM

La Habana (Cuba) – 7:00 PM

La Paz (Bolivia) – 8:00 PM

Lima (Perú) – 7:00 PM

Managua (Nicaragua) – 6:00 PM

Montevideo (Uruguay) – 9:00 PM

Nueva York (Estados Unidos) – 7:00 PM

Quito (Ecuador) – 7:00 PM

San José (Costa Rica) – 6:00 PM

San Juan (Puerto Rico) – 8:00 PM

San Salvador (El Salvador) – 6:00 PM

Santo Domingo (República Dominicana) – 8:00 PM

Tegucigalpa (Honduras) – 6:00 PM

► Luchas anunciadas

► Medios de seguimiento

ESPN (EEUU), Netflix (resto del mundo)