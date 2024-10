Cómo ver Crown Jewel 2024

Aunque previsible en cuanto a resultados, King And Queen Of The Ring 2024 acabó dejándonos varias luchas de notable calidad. Y podríamos decir que Crown Jewel 2024 presenta un planteamiento similar.

Esta decimosegunda parada de WWE en Arabia Saudita —desde el inicio del acuerdo entre las partes seis años atrás— está recibiendo críticas extra por esos Cody Rhodes vs. Gunther y Nia Jax vs. Liv Morgan, que emulan los choques monarca vs. monarca de Survivor Series, aquí al puro servicio de Mohamed Bin Salmán. Lógico el intento por reforzar la sinergia producto-anfitrión, pues la candencia allí de WWE ha decaído respecto a 2018. Se preguntarían por qué los últimos shows tuvieron lugar en recintos más pequeños de lo habitual, dinámica continuada aquí.

Pero, como dije sobre King And Queen Of The Ring, varios puntos en el cartel de Crown Jewel 2024 también invitan a pensar que veremos un espectáculo con buena calidad «in-ring». Especialmente, por ese presumible estelar entre Rhodes y Gunther, potencial mano a mano del año en WWE. Y no le pierdan la pista al Seth Rollins vs. Bronson Reed.

Crown Jewel 2024 será el último «PLE» de la serie Saudita que se emita vía WWE Network/Peacock, y de hecho, en algunos países como España ya podrá verse a través de Netflix.

► Horarios por país

(KICKOFF)

Ciudad de México (México) – 9:00 AM

Madrid (España) – 4:00 PM

Santiago (Chile) – 12:00 PM

Buenos Aires (Argentina) – 12:00 PM

Bogotá (Colombia) – 10:00 AM

Asunción (Paraguay) – 12:00 PM

Belmopán (Belice) – 9:00 AM

Caracas (Venezuela) – 11:00 AM

Ciudad de Guatemala (Guatemala) – 9:00 AM

Ciudad de Panamá (Panamá) – 10:00 AM

La Habana (Cuba) – 11:00 AM

La Paz (Bolivia) – 11:00 AM

Lima (Perú) – 10:00 AM

Managua (Nicaragua) – 9:00 AM

Montevideo (Uruguay) – 12:00 PM

Nueva York (Estados Unidos) – 11:00 AM

Quito (Ecuador) – 10:00 AM

San José (Costa Rica) – 9:00 AM

San Juan (Puerto Rico) – 11:00 AM

San Salvador (El Salvador) – 9:00 AM

Santo Domingo (República Dominicana) – 11:00 AM

Tegucigalpa (Honduras) – 9:00 AM

(SHOW PRINCIPAL)

Ciudad de México (México) – 11:00 AM

Madrid (España) – 6:00 PM

Santiago (Chile) – 2:00 PM

Buenos Aires (Argentina) – 2:00 PM

Bogotá (Colombia) – 12:00 PM

Asunción (Paraguay) – 2:00 PM

Belmopán (Belice) – 11:00 AM

Caracas (Venezuela) – 1:00 PM

Ciudad de Guatemala (Guatemala) – 11:00 AM

Ciudad de Panamá (Panamá) – 12:00 PM

La Habana (Cuba) – 1:00 PM

La Paz (Bolivia) – 1:00 PM

Lima (Perú) – 12:00 PM

Managua (Nicaragua) – 11:00 AM

Montevideo (Uruguay) – 2:00 PM

Nueva York (Estados Unidos) – 1:00 PM

Quito (Ecuador) – 12:00 PM

San José (Costa Rica) – 11:00 AM

San Juan (Puerto Rico) – 1:00 PM

San Salvador (El Salvador) – 11:00 AM

Santo Domingo (República Dominicana) – 1:00 PM

Tegucigalpa (Honduras) – 11:00 AM

► Cartel

► Medios de seguimiento

Kickoff: WWE Network, Peacock, redes sociales de WWE

Show principal: WWE Network, Peacock, Netflix (algunos países)