► Cómo ver Crown Jewel 2022

Si el año pasado Roman Reigns protagonizó su primer estelar bajo la cronología WWE & Arabia Saudita, este 5 de noviembre, el samoano tendrá un estelar incluso de mayor mediaticidad que aquel duelo contra Brock Lesnar.

Y es que las celebridades también invaden ahora estos shows en el país asiático, ya con los «WWE Hall of Famers» parece a un lado. Logan Paul ejercerá de rival de Reigns, y es posible que Crown Jewel 2022 se convierta en el evento saudí de mayor seguimiento, entre ciertas críticas hacia tal oportunidad para el «youtuber», quien no obstante, demuestra que se le da bastante bien la lucha libre, considerando su inexperiencia.

Sin embargo, que Crown Jewel 2022 supere a su entrega de 2021 en calidad luce complicado, pues aquella velada supuso una de las mayores sorpresas de la temporada, donde incluso Goldberg dejó un combate notable. El «premium live event» que nos ocupa carecerá de las finales de los torneos King y Queen of the Ring, mientras se espera mucho del choque Lesnar-Lashley, así como del Bianca Belair–Bayley (en modalidad «Last Woman Standing»).

► Horarios por país

(Kick- Off)

Ciudad de México (México) – 9:00 AM

Madrid (España) – 16:00 PM

Santiago (Chile) – 12:00 PM

Buenos Aires (Argentina) – 12:00 PM

Bogotá (Colombia) – 10:00 AM

Asunción (Paraguay) – 12:00 PM

Belmopán (Belice) – 9:00 AM

Caracas (Venezuela) – 11:00 PM

Ciudad de Guatemala (Guatemala) – 9:00 AM

Ciudad de Panamá (Panamá) – 10:00 AM

La Habana (Cuba) – 11:00 AM

La Paz (Bolivia) – 11:00 PM

Lima (Perú) – 10:00 AM

Managua (Nicaragua) – 9:00 AM

Montevideo (Uruguay) – 12:00 PM

Nueva York (Estados Unidos) – 11:00 PM

Quito (Ecuador) – 10:00 AM

San José (Costa Rica) – 9:00 AM

San Juan (Puerto Rico) – 11:00 PM

San Salvador (El Salvador) – 9:00 PM

Santo Domingo (República Dominicana) – 11:00 PM

Tegucigalpa (Honduras) – 9:00 AM

(Cartel principal)

Ciudad de México (México) – 10:00 AM

Madrid (España) – 17:00 PM

Santiago (Chile) – 13:00 PM

Buenos Aires (Argentina) – 13:00 PM

Bogotá (Colombia) – 11:00 AM

Asunción (Paraguay) – 13:00 PM

Belmopán (Belice) – 10:00 AM

Caracas (Venezuela) – 12:00 PM

Ciudad de Guatemala (Guatemala) – 10:00 AM

Ciudad de Panamá (Panamá) – 11:00 AM

La Habana (Cuba) – 12:00 AM

La Paz (Bolivia) – 12:00 PM

Lima (Perú) – 11:00 AM

Managua (Nicaragua) – 10:00 AM

Montevideo (Uruguay) – 13:00 PM

Nueva York (Estados Unidos) – 12:00 PM

Quito (Ecuador) – 11:00 AM

San José (Costa Rica) – 10:00 AM

San Juan (Puerto Rico) – 12:00 PM

San Salvador (El Salvador) – 10:00 PM

Santo Domingo (República Dominicana) – 12:00 PM

Tegucigalpa (Honduras) – 10:00 AM

► Cartel

► Cómo ver Crown Jewel 2022