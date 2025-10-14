Cómo ver AEW WrestleDream 2025

Este próximo sábado 18 de octubre, desde la Chaifetz Arena de St. Louis (Missouri, EEUU), AEW presentará la tercera edición de WrestleDream, su quinto PPV en solitario de 2025.
A continuación, todo lo que deben saber sobre WrestleDream 2025 resumido en tres puntos clave: horarios por país, luchas anunciadas y medios de seguimiento. Sin olvidar que SUPERLUCHAS les ofrecerá en directo la mejor cobertura del show.
► Horarios por país
Ciudad de México (México) – 6:00 PM
Madrid (España) – 2:00 AM
Santiago (Chile) – 9:00 PM
Buenos Aires (Argentina) – 9:00 PM
Bogotá (Colombia) – 7:00 PM
Asunción (Paraguay) – 9:00 PM
Belmopán (Belice) – 6:00 PM
Caracas (Venezuela) – 8:00 PM
Ciudad de Guatemala (Guatemala) – 6:00 PM
Ciudad de Panamá (Panamá) – 7:00 PM
La Habana (Cuba) – 8:00 PM
La Paz (Bolivia) – 8:00 PM
Lima (Perú) – 7:00 PM
Managua (Nicaragua) – 6:00 PM
Montevideo (Uruguay) – 9:00 PM
Nueva York (Estados Unidos) – 8:00 PM
Quito (Ecuador) – 7:00 PM
San José (Costa Rica) – 6:00 PM
San Juan (Puerto Rico) – 8:00 PM
San Salvador (El Salvador) – 6:00 PM
Santo Domingo (República Dominicana) – 8:00 PM
Tegucigalpa (Honduras) – 6:00 PM
► Luchas anunciadas
- CAMPEONATO MUNDIAL AEW: «Hangman» Adam Page (c) vs. Samoa Joe
- CAMPEONATO MUNDIAL FEMENIL AEW: Kris Statlander (c) vs. Toni Storm
- CAMPEONATO TNT: Kyle Fletcher (c) vs. Mark Briscoe
- CAMPEONATO MUNDIAL DE PAREJAS AEW: Brodido (Brody King y Bandido) (c) vs. Kazuchika Okada y Konosuke Takeshita
- I QUIT: Jon Moxley vs. Darby Allin
- LUCHA POR $500K: The Young Bucks (Matt Jackson y Nick Jackson) vs. Jurassic Express (Jungle Boy y Luchasaurus)
- The Hurt Syndicate (MVP, Bobby Lashley y Shelton Benjamin) vs. The Demand (Ricochet, Bishop Kaun y Toa Liona)
- Jamie Hayter vs. Thekla
► Medios de seguimiento
- TrillerTV, PPV.COM, YouTube, HBO Max (USA), Prime Video (USA, Canadá y UK), Fox Sports Premium (México), DIRECTV (USA y Puerto Rico), Sling TV (USA y Puerto Rico), DISH Network (USA y Puerto Rico)