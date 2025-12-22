Cómo ver AEW Worlds End 2025

Este próximo sábado 27 de diciembre, desde la NOW Arena de Hoffman Estates (Illinois, EEUU), AEW presenta la tercera edición de Worlds End, su séptimo y último PPV en solitario de 2025.
A continuación, todo lo que deben saber sobre AEW Worlds End 2025 resumido en tres puntos clave: horarios por país, luchas anunciadas y medios de seguimiento. Sin olvidar que SUPERLUCHAS les ofrecerá en directo la mejor cobertura del show.
► Horarios por país
Ciudad de México (México) – 7:00 PM
Madrid (España) – 2:00 AM
Santiago (Chile) – 10:00 PM
Buenos Aires (Argentina) – 10:00 PM
Bogotá (Colombia) – 8:00 PM
Asunción (Paraguay) – 10:00 PM
Belmopán (Belice) – 7:00 PM
Caracas (Venezuela) – 9:00 PM
Ciudad de Guatemala (Guatemala) – 7:00 PM
Ciudad de Panamá (Panamá) – 8:00 PM
La Habana (Cuba) – 8:00 PM
La Paz (Bolivia) – 9:00 PM
Lima (Perú) – 8:00 PM
Managua (Nicaragua) – 7:00 PM
Montevideo (Uruguay) – 10:00 PM
Nueva York (Estados Unidos) – 8:00 PM
Quito (Ecuador) – 8:00 PM
San José (Costa Rica) – 7:00 PM
San Juan (Puerto Rico) – 9:00 PM
San Salvador (El Salvador) – 7:00 PM
Santo Domingo (República Dominicana) – 9:00 PM
Tegucigalpa (Honduras) – 7:00 P
► Luchas anunciadas
- CAMPEONATO MUNDIAL AEW, LUCHA A CUATRO BANDAS: Samoa Joe (c) vs. «Hangman» Page vs. Swerve Strickland vs. MJF
- CAMPEONATO MUNDIAL FEMENIL AEW: Kris Statlander (c) vs. Jamie Hayter
- CAMPEONATO MUNDIAL FEMENIL DE PAREJAS AEW: Babes Of Wrath (Willow Nightingale y Harley Cameron) vs. Mercedes Moné y Athena
- SEMIFINALES Y FINAL DEL CONTINENTAL CLASSIC: Participantes por concretar
► Medios de seguimiento
- TrillerTV, PPV.COM, YouTube, HBO Max (USA), Prime Video (USA, Canadá y UK), Fox Sports Premium (México), DIRECTV (USA y Puerto Rico), Sling TV (USA y Puerto Rico), DISH Network (USA y Puerto Rico)