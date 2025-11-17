Cómo ver AEW Full Gear 2025

por
Logo AEW Full Gear

Este próximo sábado 22 de noviembre, desde el Prudential Center de Newark (New Jersey, EEUU), AEW presentará la séptima edición de Full Gear, su sexto PPV en solitario de 2025.

A continuación, todo lo que deben saber sobre AEW Full Gear 2025 resumido en tres puntos clave: horarios por país, luchas anunciadas y medios de seguimiento. Sin olvidar que SUPERLUCHAS les ofrecerá en directo la mejor cobertura del show.

© All Elite Wrestling

 

 

► Horarios por país

Ciudad de México (México) – 7:00 PM
Madrid (España) – 2:00 AM
Santiago (Chile) – 10:00 PM
Buenos Aires (Argentina) – 10:00 PM
Bogotá (Colombia) – 8:00 PM

Asunción (Paraguay) – 10:00 PM
Belmopán (Belice) – 7:00 PM
Caracas (Venezuela) – 9:00 PM
Ciudad de Guatemala (Guatemala) – 7:00 PM
Ciudad de Panamá (Panamá) – 8:00 PM
La Habana (Cuba) – 8:00 PM
La Paz (Bolivia) – 9:00 PM
Lima (Perú) – 8:00 PM
Managua (Nicaragua) – 7:00 PM
Montevideo (Uruguay) – 10:00 PM
Nueva York (Estados Unidos) – 8:00 PM
Quito (Ecuador) – 8:00 PM
San José (Costa Rica) – 7:00 PM
San Juan (Puerto Rico) – 9:00 PM
San Salvador (El Salvador) – 7:00 PM
Santo Domingo (República Dominicana) – 9:00 PM
Tegucigalpa (Honduras) – 7:00 PM

 

 

► Luchas anunciadas

© All Elite Wrestling

 

 

► Medios de seguimiento

  • TrillerTV, PPV.COM, YouTube, HBO Max (USA), Prime Video (USA, Canadá y UK), Fox Sports Premium (México), DIRECTV (USA y Puerto Rico), Sling TV (USA y Puerto Rico), DISH Network (USA y Puerto Rico)
Rafael Indi rafaelinaresindiano@gmail.com | @rafael_indi

