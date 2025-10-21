Cómo ver AAA Héroes Inmortales 2025

Segunda gran cita para Lucha Libre AAA Worldwide desde que WWE tomara por completo el control de la promotora azteca, este próximo sábado 25 de octubre, desde el Gimnasio Olímpico Juan de la Barrera en Ciudad de México, tendrá lugar nueva edición de Héroes Inmortales.
A continuación, todo lo que deben saber sobre AAA Héroes Inmortales 2025 resumido en tres puntos clave: horarios por país, luchas anunciadas y medios de seguimiento. Sin olvidar que SUPERLUCHAS les ofrecerá en directo la mejor cobertura del show.
► Horarios por país
Ciudad de México (México) – 6:00 PM
Madrid (España) – 2:00 AM
Santiago (Chile) – 9:00 PM
Buenos Aires (Argentina) – 9:00 PM
Bogotá (Colombia) – 7:00 PM
Asunción (Paraguay) – 9:00 PM
Belmopán (Belice) – 6:00 PM
Caracas (Venezuela) – 8:00 PM
Ciudad de Guatemala (Guatemala) – 6:00 PM
Ciudad de Panamá (Panamá) – 7:00 PM
La Habana (Cuba) – 8:00 PM
La Paz (Bolivia) – 8:00 PM
Lima (Perú) – 7:00 PM
Managua (Nicaragua) – 6:00 PM
Montevideo (Uruguay) – 9:00 PM
Nueva York (Estados Unidos) – 8:00 PM
Quito (Ecuador) – 7:00 PM
San José (Costa Rica) – 6:00 PM
San Juan (Puerto Rico) – 8:00 PM
San Salvador (El Salvador) – 6:00 PM
Santo Domingo (República Dominicana) – 8:00 PM
Tegucigalpa (Honduras) – 6:00 PM
► Cartel
- MEGACAMPEONATO AAA: Dominik Mysterio (c) vs. Dragon Lee
- CAMPEONATO REINA DE REINAS AAA: Flammer (c) vs. Lady Apache vs. Natalya
- CAMPEONATO CRUCERO AAA: Laredo Kid (c) vs. Lince Dorado vs. Aerostar vs. Jack Cartwheel
- RETO ABIERTO POR EL CAMPEONATO MUNDIAL DE PAREJAS AAA: Pagano y Psycho Clown (c) vs. rivales por determinar
- RELEVOS ATÓMICOS DE LOCURA: Lady Shani, Pimpinela Escarlata, Niño Hamburguesa y Mascarita Sagrada vs. Dalys, Taurus, Abismo Negro Jr. y Mini Abismo Negro
► Medios de seguimiento
- Canal Space
- HBO Max