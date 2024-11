¿Cómo veía Vince McMahon a WWE Raw frente a WWE SmackDown?

Hoy, la WWE se encamina a Survivor Series, un evento premium que antaño veía a Raw y SmackDown enfrentar a sus mejores luchadores para que una de las dos marcas saliera vencedora y fortalecida frente a la otra. También hubo ediciones donde participó NXT. Pero en el presente esa guerra ha quedado atrás y la estipulación WarGames acapara toda la atención. A falta de menos de dos semanas, el cartel del show luce como vemos a continuación:

► Raw vs. SmackDown

Pero nos olvidamos ahora de PLE del 23 de noviembre para continuar con el programa de los lunes y el de los viernes para conocer cómo el elenco los veía -y por tanto cómo los veía Vince McMahon– en otra época, cuando JBL, actual miembro del Salón de la Fama, formaba parte de él. El veterano lo explica en Something to Wrestle:

«Raw era el programa insignia de Vince McMahon. Él comenzó Raw, era su bebé. Y no hay duda de eso. Lo sentimos así todo el tiempo. Cuando estábamos en SmackDown, era algo genial porque sentíamos que éramos los underdogs. Sentíamos que éramos los underdogs frente al equipo de Raw. Ahora, nuevamente, no había animosidad entre los chicos de Raw y los de SmackDown. Todos estábamos haciendo lo mismo. Pero realmente sentíamos que éramos los desvalidos. Revisábamos cuán grandes eran las multitudes en nuestros shows locales. Revisábamos los ratings de cómo iban, y también revisábamos los eventos en vivo. Había tantas cosas que revisábamos porque sentíamos lo mismo. Sentíamos que éramos como el hijastro pelirrojo al que no le prestaban atención.»

