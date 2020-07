Los problemas legales de Jeff Hardy no acaban. El 3 de octubre del año pasado fue su último arresto por conducir en estado de ebriedad, sin embargo, no ha podido salir de esa fea situación. Y es que la pandemia del nuevo coronavirus, y otros cuantos factores, aún no tiene día para que se presente a la corte, así sea virtualmente.

► Los problemas legales de Jeff Hardy continúan

Según reporta Mike Johnson de Pro Wrestling Insider, se ha informado a Jeff que la nueva fecha para que se presente a la corte será el 28 de septiembre. La pandemia del nuevo coronavirus está causando grandes problemas al sistema judicial de todo el mundo, no solo en Estados Unidos. Y esta no es la primera vez que retrasan la audiencia de Jeff Hardy. Todos los casos judiciales, a excepción de aquellos urgentes, han sido retrasados debido al cierre de los tribunales en Estados Unidos.

Y el caso de Jeff, pues no es la excepción. Además, no es algo tan importante o grave de lo que se le acuse, y como en el pasado, seguramente le darán una multa y algunas horas de trabajo social y se librará de la cárcel. De lo contrario, WWE no estaría colocándolo en estas rivalidades polémicas de redención, en donde se involucra drogas y alcohol y Vince McMahon no tendría planes de que en el futuro esté cerca del Campeonato Universal WWE.