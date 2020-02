No ha vivido Killer Kross unos últimos meses demasiado fáciles desde el punto de vista luchístico. Desde mayo del pasado año, «The Tollman» sostuvo una disputa con Impact Wrestling a causa de frustraciones creativas, monetarias e incluso respecto a la política sanitaria de la antigua TNA, cuando rehusó sangrar durante un duelo contra Eddie Edwards en Slammiversary XVII. No obstante, donde definitivamente se hizo un nombre dentro del panorama estadounidense «mainstream», y que de resultas, provocó que WWE lo fichara. Punto de inflexión que fue posible gracias a un ex-TNA, que no obstante siempre será recordado mayormente como ex-WCW: Disco Inferno. Pero además, el peso de este veterano en la carrera de Kross va más allá.

► Disco Inferno, un mentor para Killer Kross

Durante una entrevista concedida al podcast TMPT Empire’s Feature, días antes de su marcha a WWE, Kross hizo hincapié en la importancia de Glenn Gilbertti para su trayectoria sobre los rings.