Cómo TNA tiró el dinero con él, según Kurt Angle

Kurt Angle tuvo una gran carrera en TNA. Fue seis veces Campeón Mundial de Peso Completo, Campeón de la División X y Campeón Mundial de Parejas. Y también entró en el Salón de la Fama. Pero no siempre fue ideal, como el medallista de oro olímpico recuerda en un reciente episodio de The Kurt Angle Show.

Echa la vista atrás al año 2012, cuando no tuvo demasiada actividad ni tampoco demasiadas grandes victorias, para señalar que no fueron las mejores decisiones económicas para la compañía. «The Wrestling Machine» sentía en aquel entonces que la zona de impacto estaba desperdiciando el dinero.

► Kurt Angle y su infrauso en TNA

“Sentí que llegaban los nuevos, estas grandes estrellas, Eric Bischoff, Hulk Hogan, Ric Flair, y no es que tuviera un problema con ninguno de ellos, no tuve ningún problema con ninguno de ellos, pero creo que se juntaron, especialmente Hogan y Bischoff, y decidieron que era hora de formar a los jóvenes.

«Hubo momentos en los que ni siquiera estaba dentro del programa. Ni siquiera tenía una aparición, ni una promo, ni ningún combate. Ni siquiera estaba en el programa, y ​​cuando lo hice estaba perdiendo bastante. No me importaba empujar a los muchachos más jóvenes, pero creo que TNA estaba desperdiciando dinero al no darme más victorias«.

¿Seguisteis la carrera de Kurt Angle en TNA? ¿Qué os parecen sus palabras?