¿Cómo se siente recibir una lanza de Bron Breakker?

Roman Reigns o Charlotte Flair también usan el movimiento pero sin duda Bron Breakker tiene la lanza más impactante de la WWE en la actualidad. No por casualidad Goldberg considera que debería ser una maniobra suya propia.

Ahora, ¿cómo se siente recibirla? Carlito lo explica en una reciente visita al canal de YouTube de D-Von Dudley:

“ Uh, da miedo verlo de cerca . Creo que depende de cómo se sienta él contigo. ¿Sabes a lo que me refiero? El impacto, este, sí, este fue bastante intenso . Solo recuerdo que él corría hacia mí. Yo estaba listo, y de repente él se lanzó al aire. Yo pensé, espera un minuto, ¿qué está pasando aquí? Por suerte no tuve que hacer mucho . Solo me dejé golpear y seguir con eso, y también hice como si estuviera muerto.”

El veterano salió de la compañía recientemente, de lo cual también habla, asegurando que no es el fin del mundo:

“Es que el contrato terminó y ellos no querían que lo renovara. Fue dos semanas antes y yo nunca fui a hablar con ellos, ni ellos conmigo. Así que sí, me dijeron que dos semanas antes no tenía que venir a RAW o lo que sea. Yo soy profesional. No me gusta que me traten así — soy profesional, voy a ir. No voy a faltar ni nada. Es un show en vivo, así que quieren que grabe mis cosas para no irme sin avisar o algo así. Pero soy profesional. Si me tratan como un novato, igual haré mi trabajo, y sí, lo que sea. Tampoco es el fin del mundo.”