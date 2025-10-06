¿Cómo ser un buen booker de lucha libre?

por
Tony Khan Triple H

Sin confundir el término con «programador», un «booker» es la persona responsable de crear las historias, rivalidades y resultados de los combates. Decide quién gana, quién pierde, qué rivalidades se desarrollan y cómo se construyen los personajes. También planifica largas temporadas o eventos importantes, coordinando el progreso de los luchadores y asegurándose de mantener el interés del público.

SÚPER LUCHAS presenta: Lo mejor de 2024 | Programador del año

► ¿Cómo ser un buen booker de lucha libre?

Para responder a esta pregunta, contamos con el punto de vista del icónico Dutch Mantell.

Cualquiera puede ser booker. Cualquiera puede escribir una cartelera y tener ideas para ella. El problema es: ¿puedes ganar suficiente dinero con eso? ¿Puedes pagar a tu talento? El trabajo de booker consume mucho tiempo, incluso en TV. Si quieres que un talento se destaque, no puedes apresurarlo; debes hacerlo mediante repetición y con historias que expliquen por qué ese luchador es especial o problemático. Para ser booker necesitas paciencia y un temperamento que te permita no enojarte con los luchadores, porque pueden agotarte. Algunos me llamaban cinco o seis veces al día. Tenías que poner límites. Ser booker no es el trabajo más fácil. Muchos luchadores solo querían pelear, cobrar y seguir su camino, y no los culpo.”

Hoy en día no hay verdaderos bookers; hay equipos creativos. Incluso en AEW, aunque haya un jefe creativo, recibe ideas de todos los demás y debe venderlas. El error principal es no usar a los talentos lo suficiente para que se den a conocer.”

Ricky Morton podría haber sido un buen booker, pero no creo que le interesara aguantar la presión. William Regal sería un buen booker: tiene conocimiento, aptitud y temperamento para ello, aunque nunca ha ejercido. Scott Hall y Road Warrior Hawk eran buenos generando ideas, incluso para otros, lo que es raro en la lucha libre. Scott Hall habría sido un buen booker a corto plazo. Bobby Heenan era un gran generador de ideas, comprendía el negocio, pero su temperamento no era ideal para ser booker. Sin embargo, incluso cuando estaba bromeando, a veces sus ideas funcionaban porque eran tan inesperadas que sorprendían.”

“Ser booker es pensar a largo plazo. No se trata solo de la próxima semana, sino de uno, dos o tres meses adelante. Debes planificar dónde quieres estar cada mes con cada luchador. No puedes repetir siempre lo mismo; debes ser impredecible para mantener al público interesado.”

LA LUCHA SIGUE...
Suscríbete para recibir un resumen diario de las últimas noticias.
icon
Al suscribirte confirmas estar de acuerdo con nuestra política de privacidad

Archivo de artículos