Sin confundir el término con «programador», un «booker» es la persona responsable de crear las historias, rivalidades y resultados de los combates. Decide quién gana, quién pierde, qué rivalidades se desarrollan y cómo se construyen los personajes. También planifica largas temporadas o eventos importantes, coordinando el progreso de los luchadores y asegurándose de mantener el interés del público.

► ¿Cómo ser un buen booker de lucha libre?

Para responder a esta pregunta, contamos con el punto de vista del icónico Dutch Mantell.

“Cualquiera puede ser booker. Cualquiera puede escribir una cartelera y tener ideas para ella. El problema es: ¿puedes ganar suficiente dinero con eso? ¿Puedes pagar a tu talento? El trabajo de booker consume mucho tiempo, incluso en TV. Si quieres que un talento se destaque, no puedes apresurarlo; debes hacerlo mediante repetición y con historias que expliquen por qué ese luchador es especial o problemático. Para ser booker necesitas paciencia y un temperamento que te permita no enojarte con los luchadores, porque pueden agotarte. Algunos me llamaban cinco o seis veces al día. Tenías que poner límites. Ser booker no es el trabajo más fácil. Muchos luchadores solo querían pelear, cobrar y seguir su camino, y no los culpo.”

“Hoy en día no hay verdaderos bookers; hay equipos creativos. Incluso en AEW, aunque haya un jefe creativo, recibe ideas de todos los demás y debe venderlas. El error principal es no usar a los talentos lo suficiente para que se den a conocer.” “Ricky Morton podría haber sido un buen booker, pero no creo que le interesara aguantar la presión. William Regal sería un buen booker: tiene conocimiento, aptitud y temperamento para ello, aunque nunca ha ejercido. Scott Hall y Road Warrior Hawk eran buenos generando ideas, incluso para otros, lo que es raro en la lucha libre. Scott Hall habría sido un buen booker a corto plazo. Bobby Heenan era un gran generador de ideas, comprendía el negocio, pero su temperamento no era ideal para ser booker. Sin embargo, incluso cuando estaba bromeando, a veces sus ideas funcionaban porque eran tan inesperadas que sorprendían.” “Ser booker es pensar a largo plazo. No se trata solo de la próxima semana, sino de uno, dos o tres meses adelante. Debes planificar dónde quieres estar cada mes con cada luchador. No puedes repetir siempre lo mismo; debes ser impredecible para mantener al público interesado.”