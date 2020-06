Cómo, según Darby Allin, los GIF dañan a la industria luchística

Ya lo comparan con Jeff Hardy por su estilo de lucha a ratos suicida y ciertas asociaciones un tanto simples basadas en la apariencia de su personaje. Pero Darby Allin tiene suficiente identidad propia para ser único, y lo ha demostrado ya en la escena independiente, obviando que no parece ser una persona que vaya a tener los mismos problemas fuera del ring que los que siguen marcando la carrera del "Charismatic Enigma".

Y AEW puede suponer la plataforma definitiva al estrellato para este joven que en términos de ética luchística, luce cual veterano. Así lo demuestran estas palabras que recientemente compartió con Tony Schiavone y Aubrey Edwards en el podcast AEW Unrestricted, mientras alababa a Dean Malenko.

«Luché con PAC en Bash at the Beach, él [Malenko] era el productor, y ahí estaba yo aprendiendo algunas cosas de él. Una de mis cosas favoritas de trabajar en AEW es acercarme a tipos como Dean o Jim Ross, o tú mismo [Tony Schiavone], o Taz, y hablar sobre "voy a hacer esto", y escuchar entonces sus opiniones. Con tipos como Dean, quiero aprender todo lo posible... Lo llevo viendo toda la vida, y hay algo en ese tipo de luchador que me parece muy profesional, como si fuese una categoría aparte.

«Creo que muchos tipos jóvenes de la escena independiente ya no son esa clase de luchadores. No he visto a nadie como Dean o Eddie [Guerrero]. No sé si son las redes sociales. Te haces popular muy rápido en las redes sociales, y no sé si la gente ya trabaja tan duro, porque con un único combate, la gente ve un GIF tuyo haciendo cualquier locura y ya consiguen ser programados. Así que piensan, 'no tengo que entrenar más'. Pero en la NFL o en la NBA no van a dejar de entrenar. Yo siempre quiero mejorar y tratar a la lucha libre como el deporte que es».