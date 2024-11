¿Cómo se siente Roman Reigns en WWE en 2024?

Hoy, Roman Reigns va camino del último WWE SmackDown antes de protagonizar la lucha WarGames de Survivor Series 2024: The OG Bloodline vs. The New Bloodline. Eso es lo que puede verse delante de las cámaras pero, ¿y lo que no? ¿Cómo se siente el «OTC» en el presente?

► Roman Reigns en WWE en 2024

«Depende del día que me lo preguntes y de cómo me sienta ese día. A veces, el cuerpo se siente como un desastre y puedo visualizar claramente a Sheamus pegándome con una silla en algún lugar de Europa. He hecho esa danza con muchos de los chicos, en todo el mundo, año tras año. A veces, no importa lo que hagas, simplemente te despiertas y estás adolorido, y tu cuerpo duele. A veces, en esos días, te diré, ‘¿Qué está pasando aquí? Todo está bien. Tal vez podríamos parar.’

«Luego, hay tanta carne en el hueso. Hay tanto en las actuaciones que estoy aprendiendo, no solo sobre mí mismo, sino sobre la actuación en general. Cómo manipularlas, cómo mejorar en ellas, cómo controlar mejor a la multitud. Todas estas cosas diferentes. Tantas historias que contar. Nuevos miembros de la familia entrando. Es uno de esos tratos en los que, como los atletas, mientras puedas seguir practicando, mientras te sientas lo suficientemente bien para practicar, entonces puedo jugar. Mientras me sienta lo suficientemente bien para seguir entrenando y ponerme en forma para salir ahí afuera y caerme. Eso es lo que pasa, simplemente caerte.

«Si pudiéramos encontrar una manera de no caernos y no recibir golpes, traer al doble, cortar. Simplemente dominar Hollywood, supongo. Hay algo en estar ahí afuera, en medio de la tormenta, esa reacción en vivo simultánea. Hacer películas es genial, pero hay algo en tener esa multitud en la palma de tu mano. No puedes emularlo ni duplicarlo. Es WWE y eso es todo«, explica Roman en SI Media.

