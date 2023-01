¿Cómo se siente Cody Rhodes hacia WrestleMania 39?

Cody Rhodes luchará para ser campeón en WrestleMania 39 después de ganar el Royal Rumble 2023. Pueden pasar muchas cosas pero presumiblemente enfrentará a Roman Reigns por el Campeonato Universal Indiscutible WWE. ¿Cómo se siente pensando en ello? En la conferencia de prensa posterior al Evento Premium, compartió sus sensaciones.

A dream has become reality at #RoyalRumble. Congratulations to the undeniable @CodyRhodes, you EARNED it. pic.twitter.com/v4YBiLYE2M — WWE (@WWE) January 29, 2023

► Cody Rhodes mira a WrestleMania 39

“No solo se siente bien, se siente surrealista. Ni siquiera estaba trabajando aquí hace un año. No sé cómo llegamos aquí. Hay cosas en mi carrera que se alinearon perfectamente, tan perfectamente. No sé cómo llegamos aquí. No se alinea perfectamente. No creo en el destino, no creo en el destino, pero Dios mío, si hay un caso de estudio, soy yo.

“Tal vez solo necesito ceder y decir qué es esto, es un viaje del destino, quién sabe. No hay marco de referencia para lo que es ese lugar. No puedo esperar para sentirlo. Siento mucho haberme lastimado. Eso fue estúpido. Calienta antes de levantar. Nunca… no sucederá. Gracias por todo. La noche más importante de mi carrera“.

