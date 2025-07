¿Cómo nació JetSpeed en AEW? Mike Bailey lo explica

Desde hace semanas, Mike Bailey y Kevin Knight forman el equipo JetSpeed en AEW. El 12 de julio, desafiarán por el Campeonato Mundial de Parejas en All In: Texas.

A falta de días para el evento PPV, «Speedball» visitó Close-Up with Renee Paquette y dio a conocer cómo nació el equipo:

«Es una locura cómo sucedió. Fue una pareja totalmente aleatoria. Empezó en una lucha de cuatro contra cuatro, pero luego simplemente nos convertimos en un equipo por la vibra.

«Yo he estado luchando mucho más tiempo que él, pero aun así, en su carrera relativamente corta, ha viajado mucho, sí, y siento que eso es lo que realmente me hizo el luchador que soy hoy: ir y luchar en tantos países diferentes, tener que luchar frente a tantas audiencias distintas, contra tantos tipos distintos de oponentes. Él entrenó con New Japan en Estados Unidos, y ha pasado toda su carrera yendo y viniendo entre Estados Unidos y Japón, teniendo que aprender ambos estilos, teniendo que adaptarse a ambos públicos. Creo que ese estilo internacional es lo que realmente hace que el equipo funcione.»