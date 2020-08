¿Cómo Marty Jannetty mató a un hombre que iba a violarlo?

Marty Jannetty es un hombre... muy particular. Sumergido en un mundo de adicciones a las drogas, el alcohol y el sexo, a lo largo de la historia ha dicho cosas no solo repudiables, sino bastante fantasiosas, muchas de ellas tal vez propiciadas por el delirio que causan las drogas. Recientemente, ha sorprendido al mundo de la lucha libre profesional el hecho de que reveló que, supuestamente, mató a un hombre a la edad de 13 años y luego tiró su cuerpo a un río.

► Marty Jannetty confesó un asesinato

Todo ocurrió hace 2 días, cuando publicó en su cuenta personal de Facebook, un largo texto en donde decía lo siguiente:

"Nunca le dije esto a nadie. Ni siquiera a mi hermano Geno... porque Geno lo hubiera matado, y no quería que me quitaran a mi hermano porque, demonios, él hacía muy poco había regresado de la guerra de Vietnam cuando ocurrió. Tenía 13 años de edad, trabajaba en la bolera Victory Lanes, y estaba comprándole marihuana a un mari*** que trabajaba allí. Y me puso las manos encima.

"Me arrastró hasta la parte trasera del edificio. Ya saben qué iba a tratar de hacer. Esa fue la primera vez que hice desaparecer a un hombre. Nunca lo encontraron. Debieron haber buscado en el río Chattahoochee".

El motivo de la loca publicación es aún más loco: amenazar a una de sus tantas novias, Winnie, para que no lo dejara porque "se había prometido desde entonces que nadie lo volvería a lastimar". Y según contó, los "celos jamaiquinos" habrían hecho que la mujer se alejara de él porque no quería tener una relación poliamorosa como la que quiere Marty.

Aunque el año pasado Jannetty dijo que tenía 637 mujeres, todo indica que es una cifra exagerada, si bien sí hay varias mujeres presentes en su vida amorosa. Todo un Don Juan. Ayer, Jannetty concedió una entrevista al canal de YouTube Boston Wrestling, en donde alegó que no fue hackeado y que la historia es real.

"El hombre era recepcionista en el boliche. Yo no sabía que el hombre acechaba a los niños para violarlos. Estábamos en su auto, y me acarició. Cuando intenté salir del carro, el tipo se enojó. Me sacó del carro y me llevó a un callejón, donde se bajó los pantalones. Pude agarrar un ladrillo y golpearlo en la cabeza antes de que lo lograra.

"No quería que el hombre muriera, tampoco pienso que merecía morir, pero eso fue hace mil millones de años atrás, y tengo la satisfacción de que esa perra nunca le hizo eso a otro niño. Merecía que le dieran una paliza al menos. Me vi muy afectado por el trauma de casi ser violado, matar a alguien, arrojar su cuerpo a un río y luego enterarse en las noticias de la desaparición del tipo".

► ¿Realmente fue Marty Jannetty un asesino?

Esto ha generado que el Departamento de Policía de Columbus, Georgia, esté empezando una investigación. Sin embargo, según reconocieron en una declaración a TMZ, el caso no tendrá prioridad dado que la policía tiene muchas investigaciones de homicidios recientes activas y hay otras con mayor prioridad.

El primer paso será analizar si hay casos de personas desaparecidas o de restos no identificados para la época de los hechos, que sería en 1973. El Victory Lanes Family Bowling Center estaba ubicada en Columbus, Ohio, en la carretera Fort Benning, justo al lado del río Chattahoochee, así que habrá que esperar qué investigación logra adelantar la policía.

Sin embargo, hay que tomar con pinzas lo que dice Marty Jannetty. En el pasado insinuó que los hijos de Stephanie McMahon no eran de Triple H y fue expulsado de varios bares en el fin de semana de WrestleMania 32. Además, revelar un asesinato en Facebook no es lo más inteligente del mundo. Shawn Michaels ha llegado a estar preocupado por él.

