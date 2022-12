The New Day estarán luchando pasado mañana por el Campeonato de Parejas de la marca amarilla en NXT Deadline contra Pretty Deadly. Kofi Kingston y Xavier Woods hicieron su sorpresiva aparición en el progama de los martes esta semana para confirmarse como los nuevos contendientes. Son la continuación de las visitas que las Superestrellas de Raw y SmackDown han estado haciendo a sus compañeros del territorio de desarrollo durante unos cuantos meses. Y hubo quienes se quedaron, como Apollo Crews, que estará luchando por el Campeonato NXT contra Bron Breakker.

► Las Superestrellas de Raw y SmackDown en NXT

Shawn Michaels estuvo hablando sobre estas apariciones en su show en la conferencia de medios del evento del sábado y dio a conocer cómo las manejan en NXT.

“Tenemos muchos talentos del elenco principal que tienen raíces en NXT, y a muchos de ellos les gusta regresar y ayudar. Por lo general, el proceso es algo que, si estamos pensando desde el punto de vista de la vista previa, luego obtenemos la fecha ‘x’, hago todo lo que puedo para estar al tanto, que Hunter lo apruebe y vea cuál es la posibilidad.

«Hay algunos con los que, no sé: ‘Oye, este tipo es rápido, ¿podemos conseguir a alguien rápido?’. Obviamente, eso es más difícil. Podemos conseguir a alguien, pero no estamos seguros de quién. Por lo tanto, existen varias maneras diferentes. Y hemos hecho cada una de ellas. No es un proceso único, toma todas las formas«.