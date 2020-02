WWE muestra cómo luciría Ricochet como Campeón WWE

Todo el mundo ve este combate como uno de transición para Brock Lesnar camino a su defensa titular contra Drew McIntyre en WrestleMania 36. Como suelen ser los enfrentamientos del ahora Campeón WWE fuera de los eventos más importantes. Porque el Super ShowDown 2020 no lo es. Pero de todas formas el monarca va a verse las caras con un oponente de alto perfil como Ricochet. Sin duda es una lucha de ensueño. Una lucha que sería mucho mejor con una gran historia detrás. Una de esas luchas que tienen que darse antes de que los dos se retiren. Y la veremos el 27 de febrero.

► Cómo luciría Ricochet como Campeón WWE

Qué tremenda sorpresa sería que quien fuera Campeón de Norteamérica venciera a «La Bestia Encarnada». Y no sería la más grande de la historia de WWE por lo que quizá no debamos descartarla del todo. La semana que viene veremos qué pasa en Arabia Saudí. Antes, para jugar un poco con la fanaticada, la empresa ha lanzado la siguiente imagen mostrando cómo luciría Ricochet con el título por el que luchará próximamente.

Sin duda luce de maravilla con este cinturón sobre su hombro. Y puede que en un futuro sea realidad. No será el jueves de la próxima semana pero puede que sí más adelante. La verdad es que Ricochet no ha hecho más que ir hacia arriba desde que entró al imperio McMahon. Puede que no tuviera siempre la misma fuerza en su impulso, pero ha tomado el camino ascendente. Ahora veremos qué pasa en tierras saudíes.

También será interesante ver qué pasará si no triunfa, cuál será su siguiente rivalidad. Por ejemplo, qué papel tendrá en Elimination Chamber 2020 o WrestleMania 36. Parece improbable que pueda estar relacionado con un título, porque el Campeonato de Estados Unidos también va a estar ocupado por otros luchadores. Pero si un luchador no necesita un cinturón para destacar es Ricochet; así que vamos a ver qué sigue para él.