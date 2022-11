¿Cómo lidiará The OC con Rhea Ripley?

Durante las últimas semanas, The OC se reformó en WWE para hacerle frente a The Judgment Day, quienes durante las últimas dos ediciones de Monday Night Raw han logrado tomar la ventaja en esta rivalidad, gracias a la intervención de Rhea Ripley, que por sí sola neutralizó al gigante Luke Gallows con un golpe bajo, convirtiéndose en «un problema» para el grupo de ex miembros del Bullet Club.

► AJ Styles le pidió a Cathy Kelley que se encargue de Rhea Ripley

Los miembros de The OC aparecieron en el reciente RAW Talk junto a la presentadora Cathy Kelley y se refirió sobre lo acontecido en el programa de anoche. Si bien la victoria de Karl Anderson complació al grupo, todavía no tenía idea de cómo lidiar con Rhea Ripley.

AJ Styles admitió que efectivamente tienen un problema con Rhea Ripley y necesitan de alguien que interactúe con ella, a tal punto que le preguntó a su entrevistadora si quería unírseles, aunque esta no respondió.

“Pero, pero, pero, tenemos un problema. Un problema con Rhea ¿Qué vamos a hacer al respecto? Necesitamos a alguien que se haga cargo de ella. Eso es lo que necesitamos. ¿Cathy?»

Gallows rápidamente rechazó la idea, afirmando que necesitaban volver a reunirse para encontrar una solución. No obstante, ya en un tono un poco más serio, se mencionaba el nombre de Raquel Rodríguez como la persona que ayudaría a The OC a lidiar con el problema llamado Rhea Ripley.

Raquel Rodríguez actualmente forma parte de SmackDown y estaba haciendo equipo con Shotzi; sin embargo, eso no sería descabellado, puesto que los traspasos entre marcas son más comunes de lo que se cree.