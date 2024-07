¿Cómo lidia Vic Joseph con las sorpresas en WWE?

Hace unas semanas, Triple H describió así la WWE (nos acordábamos también cuando Chris Jericho decía recientemente que el pro wrestling podría ser deporte olímpico): “Nuestros seguidores están muy ávidos de contenido. No hay nada más que se emita de forma episódica. Lo digo mucho; no somos un deporte. Somos una película sobre un deporte o un programa de televisión sobre un deporte. El interés por todas las demás cosas que suceden es tan grande como lo que sucede en el ring.La gente está muy interesada no solo en esas historias, sino también en quiénes son las personas reales detrás de esas historias. El drama detrás de ellas. Si eres más joven o quieres involucrarte mucho, el drama de las historias».

► Vic Joseph y las sorpresas en WWE

Otra forma de describir la WWE sería como teatro en vivo, o teatro deportivo en vivo. Y como ocurre en las obras, desde Broadway hasta la compañía más pequeña, a veces ocurren situaciones que no están dentro del guion y con las que los actores, los luchadores, deben lidiar de la mejor manera posible para seguir adelante con el espectáculo. Asimismo, deben hacerlo, por ejemplo, los comentaristas que están narrando la acción que se sucede en el cuadrilátero; o el apuntador, por ejemplo, si hablamos de una propuesta teatral.

Si se le preguntara a Michael Cole, Pat McAfee, Corey Graves, Wade Barrett o Booker T quizá darían respuestas distintas pero en esta ocasión conocemos la de Vic Joseph, la voz de NXT, hablando concretamente de cómo afronta una situación imprevista como son las lesiones durante una lucha:

«Puede sonar triste, pero lo más impactante es cuando alguien se lesiona. Estamos en medio de la acción y luego tienes que reducir el ritmo. Cuando haces eso, es cuando la realidad golpea. Recuerdo el caso de R-Truth; todos hemos escuchado que, en sus entrevistas, mencionó que casi tuvo que amputarse la pierna. Esos momentos te hacen detenerte y pensar, ‘Vaya.’ Eso pone a prueba tu fortaleza mental, el tener que reducir la velocidad», comenta a Fightful.

