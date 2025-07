¿Cómo empezó Jon Moxley a ayudar a Marina Shafir?

Marina Shafir y Jon Moxley llevan tiempo colaborando en AEW (junto a Claudio Castagnoli y Wheeler Yuta) y han protagonizado todo tipo de momentos. Pero hay cosas que no han salido en televisión y en esta ocasión nos adentramos en cómo ella le pidió ayuda a él a través de sus propias declaraciones en Rulebreakers, el pódcast de Saraya.

«Hubo una filtración en el edificio hacia los dirt sheets o lo que sea. Teníamos reuniones, se hablaba del tema, y luego se convirtió en algo como que mucha gente necesitaba rodaje y necesitaba seguir luchando. La lucha está en constante cambio y si no estás activo, realmente no te estás adaptando al ambiente .

Me refiero a los Young Bucks, Jericho, Mox, Bryan, Kenny… creo que uno o dos más. Una vez que terminó la reunión, todos se levantaron y se fueron, y ellos se quedaron ahí parados como diciendo: ‘Ah, bueno, lo que sea.’ Yo fui una de las últimas en irme porque estaba en una posición rara en el salón. Fui directa hacia Mox y le dije: ‘Necesito ayuda. Sé que tengo algo diferente, pero también sé que la naturaleza de esta industria lo puede diluir, y simplemente ser algo que hoy está y mañana ya no. Si se puede hacer algo con esto, genial. Estoy dispuesta y lista para aprender. Sé que necesito experiencia, sé que no está todo adaptado a mí. Solo necesito ayuda.’

Anotó mi número y vio algunas de mis luchas, y me dijo: ‘Okay, sí.’ Me conectó con DEFY, me conectó con REVOLVER, y ahí empecé a ganar experiencia. Él me ayudó. Con cada lucha íbamos haciendo pequeños ajustes. Era aprendizaje directo en el trabajo, y luego eso evolucionó en algo como: ‘Oye, voy a necesitar que estés lista para esto.’ Y yo le decía: ‘¿Tú crees que estoy lista?’ Yo siento que lo estoy, pero no lo sabré hasta hacerlo.

Y cuando pasó, hubo mucha emoción… y también mucha gente molesta, así que supongo que conseguimos la reacción que queríamos.»