Cómo gracias a Kevin Owens, Chris Jericho no colgó las botas

Alejado de los títulos mundiales, los dos últimos años de Chris Jericho en WWE vieron una reinvención de su personaje a la altura de su fama. Y todo, simplemente con un par de complementos: una bufanda y una lista. Tales objetos, convertidos en recursos referenciales, que tuvieron un enorme sentido, en especial el segundo, durante la divertida historia que mantuvo con Kevin Owens.

Y según reveló el veterano durante su último 'Saturday Night Special', dicha rivalidad junto a "The Prize Fighter" hizo que recuperara las ganas de continuar compitiendo. De hecho, ya ven que a posteriori, inició una de las etapas más interesantes de su carrera, al dejar WWE, volver a NJPW y fichar por AEW.

«Planeaba retirarme años atrás, pero empecé a divertirme de nuevo. Todo empezó cuando hice varios house shows con WWE en 2015. Es cuando pensé, "Oh, probablemente podría hacer house shows durante un tiempo". Entonces me di cuenta de que eran algo muy divertido, porque eran divertidos sin presión. No estar en televisión era genial.

«Y luego volví para un poco más de tiempo. Volví, y supuestamente iba a ser cosa de tres meses... En esos tres meses, sólo iba a luchar hasta WrestleMania, creo. Creo que Vince me dijo, "Vuelve y haz un programa, luego veremos". Sólo iba a hacer una rivalidad con Ambrose, sólo eso.

«Y volví y empecé a divertirme mucho, y me encontré con Kevin Owens. Teníamos gran química, conectamos, y pensé, "Este tipo lo pilla. Se parece mucho a mí, en el sentido de que no se toma las cosas en serio pero sí trabaja muy en serio. No tiene miedo de lucir como un idiota con tal de obtener una reacción". Ahí es cuando pasó lo de la historia de los mejores amigos, y dije, "Esto es genial"».