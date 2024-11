¿Cómo funciona la relación entre AEW y NJPW?

AEW y NJPW sigue fortaleciendo su vínculo y en enero realizarán juntas el evento Wrestle Dynasty. ¿Cuál es el proceso que siguen para colaborar? El luchador y nexo entre ellas «Azúcar» Rocky Romero lo explica en una reciente entrevista con Sean Ross Sapp de Fightful.

Wrestle Dynasty is starting to take shape with a huge match between ZSJ and Ricochet! Don’t miss #WrestleDynasty on January 5! Full match details:

🔗 https://t.co/MxfpdX57ii Watch LIVE in English on @njpwworld! Or buy tickets worldwide:

🎟 https://t.co/74MWSAlV8Q#NJPW #NJWD pic.twitter.com/KWiQqp2UPB — NJPW Global (@njpwglobal) November 10, 2024

► La relación entre AEW y NJPW

“Sí, muy parecido a Forbidden Door, extremadamente similar en cuanto al proceso de coordinación entre ambas compañías y de tratar de decidir qué es lo mejor. Es realmente importante para ambas compañías construir sobre lo que lograron con Forbidden Door y llevarlo a Japón. Y, obviamente, la versión de New Japan de eso, que es Wrestle Dynasty el 5 de enero.

“El ir y venir entre ambas compañías es un proceso muy parecido, intentando decidir qué es lo mejor para cada una. También qué partes de cada compañía vas a proteger, porque son dos empresas diferentes en partes distintas del mundo. Así que sí, hay muchos desafíos en eso. Y es un poco diferente en el lado japonés, porque hay piezas y asuntos que tienes que gestionar a tiempo y cierta burocracia. Pero está yendo muy bien.

“Trabajo muy de cerca con Tony de este lado, y trabajo muy cerca del comité de booking en Japón, con Tanahashi y todos los involucrados. Y, obviamente, todos saben quién es importante en su lado. Siempre empieza ahí, y luego podemos ver dónde encaja cada uno. Es como un gran rompecabezas, tratando de armarlo todo y hacer felices a todos. Y hay tratos paralelos que se dan también.

Jon Moxley delivers a message to Shota Umino- and declares he will send an ‘emissary’ to the Tokyo Dome January 5??#njWD #wrestledynasty pic.twitter.com/Yz3zZfGFPb — NJPW Global (@njpwglobal) November 9, 2024

“Es mucho como jugar al Monopoly. Hay acuerdos secundarios, como, ‘Ok, te doy esto aquí, ¿podemos conseguir aquello en el futuro?’ Así que creo que ha sido un compromiso muy exitoso para ambas partes desde que comenzó la relación. Y sé que hay gente que probablemente no entiende completamente la magnitud de esto, pero son rápidos en expresar su opinión sobre quién está ganando más y quién no. Siempre digo que esta relación no es para seis meses ni para hacer un show y ya.

“Quiero decir, esta será una relación que va a construirse y trabajarse durante mucho tiempo. Así que siempre le digo a la gente que tengan paciencia, y creo que eso es lo único que los fans y la mayoría de las personas en la lucha profesional no tienen: paciencia para ver cómo se desarrolla todo.”

‘AEW, ROH, CMLL, STARDOM, WWE, I don’t care!’ After defeating Kevin Knight at Fighting Spirit Unleashed, @thedavidfinlay pledged victory over Yota Tsuji at Wrestle Kingdom- and issued an open challenge for #WrestleDynasty January 5!https://t.co/74MWSAlnji#njpw pic.twitter.com/4Fap3pc4v4 — NJPW Global (@njpwglobal) November 9, 2024